Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму

Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму

2026-01-31T20:45

2026-01-31T20:45

2026-01-31T20:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым, как и другие регионы России оказывает всестороннюю поддержку бойцам СВО и членам их семей. О том, какие именно меры поддержки предоставляются ребятам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Госсовета РК Виктор Аносов.Гость студии подчеркнул, что в Крыму Ассоциация ветеранов СВО активнейшим образом работает в этом плане."Основная деятельность наша направлена на объединение ветеранов в единое сообщество по всей стране. У нас - персонализированный подход к каждому обращающемуся за помощью. Очень приятно, что даже с материковой части России приходят звонки, приезжают сюда, хотят с нами познакомиться, заключить с нами соглашение на работу, взаимодействие и сотрудничество", - отметил он.Директор ассоциации также обозначил, что сейчас расширяется программа для ветеранов СВО по получению ими дополнительного образования на бесплатной основе."У нас заключены соглашения с организациями, которые выполняют перепрофилирование. На основе этих соглашений какое-то количество ветеранов в месяц будем направлять к ним на обучение на бесплатной основе. Также мы изыскиваем возможности трудоустройства, связываемся с предприятиями, где требуются те или иные специальности, и которые мы можем тоже переквалифицировать, мы направляем туда желающих", - поделился спикер.Одним из первоочередных вопросов в реабилитации военных, вернувшихся с фронта, является и психологическая помощь, добавил Аносов."Уже были случаи, когда у ветеранов происходили моральные срывы в семье… Мы выезжали к ним, приходилось связываться, общаться, и приводить свой ряд аргументов из того опыта, что мы имеем. А мы знаем на каком языке можно с ветеранами разговаривать, как повлиять и сохранить мир семье. Поэтому мы никого не оставляем, постоянно работаем, встречаемся", - подтвердил он.По мнению Виктора Аносова, вернувшимся ребятам необходимо находиться в поддерживающем сообществе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

