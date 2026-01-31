https://crimea.ria.ru/20260131/odin-v-pole-ne-voin-kak-pomogayut-boytsam-svo-v-krymu-1152788289.html
Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
Республика Крым, как и другие регионы России оказывает всестороннюю поддержку бойцам СВО и членам их семей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым, как и другие регионы России оказывает всестороннюю поддержку бойцам СВО и членам их семей. О том, какие именно меры поддержки предоставляются ребятам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Госсовета РК Виктор Аносов.Гость студии подчеркнул, что в Крыму Ассоциация ветеранов СВО активнейшим образом работает в этом плане."Основная деятельность наша направлена на объединение ветеранов в единое сообщество по всей стране. У нас - персонализированный подход к каждому обращающемуся за помощью. Очень приятно, что даже с материковой части России приходят звонки, приезжают сюда, хотят с нами познакомиться, заключить с нами соглашение на работу, взаимодействие и сотрудничество", - отметил он.Директор ассоциации также обозначил, что сейчас расширяется программа для ветеранов СВО по получению ими дополнительного образования на бесплатной основе."У нас заключены соглашения с организациями, которые выполняют перепрофилирование. На основе этих соглашений какое-то количество ветеранов в месяц будем направлять к ним на обучение на бесплатной основе. Также мы изыскиваем возможности трудоустройства, связываемся с предприятиями, где требуются те или иные специальности, и которые мы можем тоже переквалифицировать, мы направляем туда желающих", - поделился спикер.Одним из первоочередных вопросов в реабилитации военных, вернувшихся с фронта, является и психологическая помощь, добавил Аносов."Уже были случаи, когда у ветеранов происходили моральные срывы в семье… Мы выезжали к ним, приходилось связываться, общаться, и приводить свой ряд аргументов из того опыта, что мы имеем. А мы знаем на каком языке можно с ветеранами разговаривать, как повлиять и сохранить мир семье. Поэтому мы никого не оставляем, постоянно работаем, встречаемся", - подтвердил он.По мнению Виктора Аносова, вернувшимся ребятам необходимо находиться в поддерживающем сообществе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
Какую помощь оказывают участникам специальной военной операции на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым.
Республика Крым, как и другие регионы России оказывает всестороннюю поддержку бойцам СВО и членам их семей. О том, какие именно меры поддержки предоставляются ребятам, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Госсовета РК Виктор Аносов.
"Наши задачи направлены прежде всего на реабилитацию раненых, которые получили инвалидность, на психологическую реабилитацию, так как возвращение с фронта имеют свои психологические последствия… Создаются различные медицинские и общественные организации, которые работают на восстановление человека и социализации его в мирную жизнь", - рассказал он.
Гость студии подчеркнул, что в Крыму Ассоциация ветеранов СВО активнейшим образом работает в этом плане.
"Основная деятельность наша направлена на объединение ветеранов в единое сообщество по всей стране. У нас - персонализированный подход к каждому обращающемуся за помощью. Очень приятно, что даже с материковой части России приходят звонки, приезжают сюда, хотят с нами познакомиться, заключить с нами соглашение на работу, взаимодействие и сотрудничество", - отметил он.
Директор ассоциации также обозначил, что сейчас расширяется программа для ветеранов СВО по получению ими дополнительного образования на бесплатной основе.
"У нас заключены соглашения с организациями, которые выполняют перепрофилирование. На основе этих соглашений какое-то количество ветеранов в месяц будем направлять к ним на обучение на бесплатной основе. Также мы изыскиваем возможности трудоустройства, связываемся с предприятиями, где требуются те или иные специальности, и которые мы можем тоже переквалифицировать, мы направляем туда желающих", - поделился спикер.
Одним из первоочередных вопросов в реабилитации военных, вернувшихся с фронта, является и психологическая помощь, добавил Аносов.
"Уже были случаи, когда у ветеранов происходили моральные срывы в семье… Мы выезжали к ним, приходилось связываться, общаться, и приводить свой ряд аргументов из того опыта, что мы имеем. А мы знаем на каком языке можно с ветеранами разговаривать, как повлиять и сохранить мир семье. Поэтому мы никого не оставляем, постоянно работаем, встречаемся", - подтвердил он.
По мнению Виктора Аносова, вернувшимся ребятам необходимо находиться в поддерживающем сообществе.
"Иногда они закрываются, не с первого раза выходят на контакт, бывает, говорят - не учите меня жить, я сам знаю, что мне делать... Предлагаешь - давай вместе работать, помогай нам, а мы поможем тебе, давай как-то содействовать. Бывает это затягивается на какое-то время, на месяц, на два, на полгода, может даже больше, а потом к ним приходит какое-то осознание, потому что один в поле не воин", - заключил он.
