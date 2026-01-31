Рейтинг@Mail.ru
Одесса и область остались без света - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/odessa-i-oblast-ostalis-bez-sveta-1152837760.html
Одесса и область остались без света
Одесса и область остались без света - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Одесса и область остались без света
Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения и обрывов проводов, сообщают в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T12:26
2026-01-31T12:27
одесса
одесская область
украина
энергосистема украины
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_21c82e457b667521fa4a8471d0cfd370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения и обрывов проводов, сообщают в украинской энергетической компании ДТЭК.Как уточнили в ДТЭК, без электроснабжения остаются жители Подольского, Березовского, Раздельнянского, Белгород-Днестровского и Одесского районов. В самой Одессе подача электроэнергии осуществляется только на объекты критической инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения. Ранее на Украине без электроснабжения оставались жители 10 областей. Причиной также стала непогода и массированные удары по критической инфраструктуре.В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и ДонбассаБлэкаут на Украине: обесточены 13 областейКолоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
одесса
одесская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e092baab2e199b626d9f49746371042d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, одесская область, украина, энергосистема украины, в мире, новости
Одесса и область остались без света

В Одесской области Украины наступил блэкаут

12:26 31.01.2026 (обновлено: 12:27 31.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения и обрывов проводов, сообщают в украинской энергетической компании ДТЭК.
"Ночью 31 января сложные погодные условия почти по всей Одесской области привели к обрыву проводов и повреждению элементов электросетей из-за намерзания льда", — говорится в публикации.
Как уточнили в ДТЭК, без электроснабжения остаются жители Подольского, Березовского, Раздельнянского, Белгород-Днестровского и Одесского районов.
В самой Одессе подача электроэнергии осуществляется только на объекты критической инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения.
Ранее на Украине без электроснабжения оставались жители 10 областей. Причиной также стала непогода и массированные удары по критической инфраструктуре.
В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.
24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.
Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
Блэкаут на Украине: обесточены 13 областей
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
 
ОдессаОдесская областьУкраинаЭнергосистема УкраиныВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Одесса и область остались без света
12:08Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:06Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
11:30В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
11:07Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
10:43"Радикальный рецидив": Россия осудила давление США на Кубу
10:21Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов
10:06В Севастополе остановили рейсы пассажирских катеров к Артбухте
09:59Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк
09:45Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе
09:16Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
08:46Опасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов
08:09Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:42Чем грозит покупателю признание продавца имущества банкротом
07:23Беспилотник уничтожен над Крымом
07:03Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь
00:01Новая атака зимы на Крым: погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
22:33Топливная блокада Кубы и отказ Зеленского от встречи в Москве – главное
22:15Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом
Лента новостейМолния