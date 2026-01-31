https://crimea.ria.ru/20260131/odessa-i-oblast-ostalis-bez-sveta-1152837760.html

Одесса и область остались без света

Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения и обрывов проводов, сообщают в украинской энергетической компании ДТЭК.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения и обрывов проводов, сообщают в украинской энергетической компании ДТЭК.Как уточнили в ДТЭК, без электроснабжения остаются жители Подольского, Березовского, Раздельнянского, Белгород-Днестровского и Одесского районов. В самой Одессе подача электроэнергии осуществляется только на объекты критической инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения. Ранее на Украине без электроснабжения оставались жители 10 областей. Причиной также стала непогода и массированные удары по критической инфраструктуре.В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и ДонбассаБлэкаут на Украине: обесточены 13 областейКолоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект

