Российские войска продолжают успешно противостоять врагу и освобождать территории. Всего за сутки были уничтожены свыше 1200 боевиков ВСУ и сотни единиц...
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Российские войска продолжают успешно противостоять врагу и освобождать территории. Всего за сутки были уничтожены свыше 1200 боевиков ВСУ и сотни единиц техники, сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" ведут бои в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Запада" улучшили свое тактическое положение. Проивник потерял в боях больше 150 солдат, пять боевых бронированных машин, 18 авто и артиллерийское орудие. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.Войска "Южной" группировки ликвидировали до 130 боевиков, боевую немецкую машину пехоты, 13 авто, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и 10 складов различного назначения в районах населенных пунктов Закотное, Никифоровка, Миньковка, Резниковка, Кондратовка и Константиновка ДНР.Значительного успеха достигли подразделения "Центра". Им удалось освободить Торецкое в ДНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области противник потерял свыше 420 человек, 13 бронированных машин, 25 авто, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Еще один населенный пункт освободили войска "Востока". Им удалось установить контроль над Петровкой Запорожской области. Также подразделения группировки уничтожили до 375 военных, 12 авто и орудие полевой артиллерии в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области.Подразделения группировки войск "Днепр" поражают живую силу противника районах населенных пунктов Орехов, Новоданиловка, Павловка и Магдалиновка Запорожской области. На этом направлении Киев лишился до 40 боевиков, пять авто, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 БПЛА самолетного типа.
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Российские войска продолжают успешно противостоять врагу и освобождать территории. Всего за сутки были уничтожены свыше 1200 боевиков ВСУ и сотни единиц техники, сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" ведут бои в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Запада" улучшили свое тактическое положение. Проивник потерял в боях больше 150 солдат, пять боевых бронированных машин, 18 авто и артиллерийское орудие. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.
Войска "Южной" группировки ликвидировали до 130 боевиков, боевую немецкую машину пехоты, 13 авто, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и 10 складов различного назначения в районах населенных пунктов Закотное, Никифоровка, Миньковка, Резниковка, Кондратовка и Константиновка ДНР.
Значительного успеха достигли подразделения "Центра"
. Им удалось освободить Торецкое
в ДНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области противник потерял свыше 420 человек, 13 бронированных машин, 25 авто, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Еще один населенный пункт освободили войска "Востока"
. Им удалось установить контроль над Петровкой
Запорожской области. Также подразделения группировки уничтожили до 375 военных, 12 авто и орудие полевой артиллерии в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области.
Подразделения группировки войск "Днепр" поражают живую силу противника районах населенных пунктов Орехов, Новоданиловка, Павловка и Магдалиновка Запорожской области. На этом направлении Киев лишился до 40 боевиков, пять авто, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 БПЛА самолетного типа.
