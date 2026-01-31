https://crimea.ria.ru/20260131/novosti-svo-armiya-rossii-osvobozhdaet-territorii-i-gromit-vraga-1152838250.html

Новости СВО: армия России освобождает территории и громит врага

Новости СВО: армия России освобождает территории и громит врага - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Новости СВО: армия России освобождает территории и громит врага

31.01.2026

Российские войска продолжают успешно противостоять врагу и освобождать территории. Всего за сутки были уничтожены свыше 1200 боевиков ВСУ и сотни единиц...

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Российские войска продолжают успешно противостоять врагу и освобождать территории. Всего за сутки были уничтожены свыше 1200 боевиков ВСУ и сотни единиц техники, сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" ведут бои в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Запада" улучшили свое тактическое положение. Проивник потерял в боях больше 150 солдат, пять боевых бронированных машин, 18 авто и артиллерийское орудие. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.Войска "Южной" группировки ликвидировали до 130 боевиков, боевую немецкую машину пехоты, 13 авто, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и 10 складов различного назначения в районах населенных пунктов Закотное, Никифоровка, Миньковка, Резниковка, Кондратовка и Константиновка ДНР.Значительного успеха достигли подразделения "Центра". Им удалось освободить Торецкое в ДНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области противник потерял свыше 420 человек, 13 бронированных машин, 25 авто, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Еще один населенный пункт освободили войска "Востока". Им удалось установить контроль над Петровкой Запорожской области. Также подразделения группировки уничтожили до 375 военных, 12 авто и орудие полевой артиллерии в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области.Подразделения группировки войск "Днепр" поражают живую силу противника районах населенных пунктов Орехов, Новоданиловка, Павловка и Магдалиновка Запорожской области. На этом направлении Киев лишился до 40 боевиков, пять авто, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

