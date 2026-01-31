Рейтинг@Mail.ru
Новая атака зимы на Крым: погода в субботу - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Новая атака зимы на Крым: погода в субботу
Новая атака зимы на Крым: погода в субботу - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Новая атака зимы на Крым: погода в субботу
В субботу в Крыму будет холодно и скользко. Пройдет дождь, переходящий в снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
2026-01-31T00:01
2026-01-31T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152433275_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9bed9d2a2374d27ec4a9f7badc64e5a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет холодно и скользко. Пройдет дождь, переходящий в снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Дождь, вечером - переходящий в мокрый снег, местами отложение мокрого снега, гололед. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6, с понижением к концу дня до 0...-2 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8, с понижением к вечеру до +2 градусов.В Евпатории, Ялте и Алуште облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью и днем +5...+7 градусов.В Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, днем от +6 до +11.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новая атака зимы на Крым: погода в субботу

00:01 31.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет холодно и скользко. Пройдет дождь, переходящий в снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"В связи с прохождением южного циклона погода в Крыму резко изменится: пройдут дожди, вечером переходящие в мокрый снег. Местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7; с понижением к концу дня до 0…-2", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Дождь, вечером - переходящий в мокрый снег, местами отложение мокрого снега, гололед. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6, с понижением к концу дня до 0...-2 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8, с понижением к вечеру до +2 градусов.
В Евпатории, Ялте и Алуште облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью и днем +5...+7 градусов.
В Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, днем от +6 до +11.
