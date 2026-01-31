Новая атака зимы на Крым: погода в субботу

https://crimea.ria.ru/20260131/novaya-ataka-zimy-na-krym-pogoda-v-subbotu-1152649591.html

В субботу в Крыму будет холодно и скользко. Пройдет дождь, переходящий в снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 31.01.2026

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет холодно и скользко. Пройдет дождь, переходящий в снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Дождь, вечером - переходящий в мокрый снег, местами отложение мокрого снега, гололед. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6, с понижением к концу дня до 0...-2 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8, с понижением к вечеру до +2 градусов.В Евпатории, Ялте и Алуште облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью и днем +5...+7 градусов.В Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, днем от +6 до +11.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

