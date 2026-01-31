https://crimea.ria.ru/20260131/ne-dopustit-bedy-prokuratura-trebuet-zakryt-dostup-k-zabroshkam-v-krymu-1152837108.html
Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
11:07 31.01.2026 (обновлено: 11:08 31.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Оградить доступ к полуразрушенным зданиям в селе Лиственное Нижнегорского района требует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что заброшенные строения находятся в муниципальной собственности.
"Вместе с тем меры по консервации строений с целью воспрепятствования доступа к объекту и предупреждения несчастных случаев не приняты. Доступ посторонних лиц в указанные здания не ограничен, целостное ограждение отсутствует", - отмечается в сообщении.
В этой связи прокуратура направила административное исковое заявление в суд с требованием обязать местную власть принять меры и ограничить доступ к опасным строениям. Суд требование удовлетворил.
Фактическое исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры района.
