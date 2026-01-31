Рейтинг@Mail.ru
Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
Оградить доступ к полуразрушенным зданиям в селе Лиственное Нижнегорского района требует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T11:07
2026-01-31T11:08
крым
нижнегорский район
прокуратура республики крым
новости крыма
недострой
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Оградить доступ к полуразрушенным зданиям в селе Лиственное Нижнегорского района требует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Отмечается, что заброшенные строения находятся в муниципальной собственности.В этой связи прокуратура направила административное исковое заявление в суд с требованием обязать местную власть принять меры и ограничить доступ к опасным строениям. Суд требование удовлетворил. Фактическое исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
нижнегорский район
Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму

В Нижнегорском районе Крыма прокуратура обязала власти закрыть доступ к заброшенным домам

11:07 31.01.2026 (обновлено: 11:08 31.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Оградить доступ к полуразрушенным зданиям в селе Лиственное Нижнегорского района требует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что заброшенные строения находятся в муниципальной собственности.
"Вместе с тем меры по консервации строений с целью воспрепятствования доступа к объекту и предупреждения несчастных случаев не приняты. Доступ посторонних лиц в указанные здания не ограничен, целостное ограждение отсутствует", - отмечается в сообщении.
В этой связи прокуратура направила административное исковое заявление в суд с требованием обязать местную власть принять меры и ограничить доступ к опасным строениям. Суд требование удовлетворил.
Фактическое исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры района.
КрымНижнегорский районПрокуратура Республики КрымНовости КрымаНедострой
 
