На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь - РИА Новости Крым, 31.01.2026
На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь - РИА Новости Крым, 31.01.2026
На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
В хуторе Камчатка из пылающей конюшни спасли человека и 21 лошадь, сообщают в главке МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 31.01.2026
краснодарский край
происшествия
пожар
мчс краснодарского края
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В хуторе Камчатка из пылающей конюшни спасли человека и 21 лошадь, сообщают в главке МЧС России по Краснодарскому краю.По данным министерства, сообщение о возгорании на улице Короленко поступило в 9.33. По прибытии пожарных выяснилось, что огонь охватил кровлю конюшни общей площадью 170 квадратов.В 11.45 пожар удалось полностью ликвидировать.Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, предварительно, это подростки.
краснодарский край
На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь

В Краснодарском крае из пылающей конюшни спасли человека и 21 лошадь

18:31 31.01.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСотрудники МЧС России на пожаре спасли человека и более 20 лошадей
Сотрудники МЧС России на пожаре спасли человека и более 20 лошадей
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В хуторе Камчатка из пылающей конюшни спасли человека и 21 лошадь, сообщают в главке МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным министерства, сообщение о возгорании на улице Короленко поступило в 9.33. По прибытии пожарных выяснилось, что огонь охватил кровлю конюшни общей площадью 170 квадратов.
"Существовала угроза жизни человеку и 21 лошади, которые находились внутри здания. Благодаря профессиональным и грамотным действиям огнеборцев ведомства из пожара удалось спасти человека и всех животных, а также в кратчайшее время локализовать возгорание", — рассказали в МЧС.
В 11.45 пожар удалось полностью ликвидировать.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, предварительно, это подростки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаров
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек
 
