На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь

На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь

В хуторе Камчатка из пылающей конюшни спасли человека и 21 лошадь, сообщают в главке МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В хуторе Камчатка из пылающей конюшни спасли человека и 21 лошадь, сообщают в главке МЧС России по Краснодарскому краю.По данным министерства, сообщение о возгорании на улице Короленко поступило в 9.33. По прибытии пожарных выяснилось, что огонь охватил кровлю конюшни общей площадью 170 квадратов.В 11.45 пожар удалось полностью ликвидировать.Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, предварительно, это подростки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали готовиться к защите лесов от пожаровВ Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек

