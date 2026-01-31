https://crimea.ria.ru/20260131/moshenniki-rassylayut-rossiyanam-soobscheniya-o-vozvrate-deneg-za-uslugi-zhkkh-1152839400.html

Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ

Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ

В феврале россияне могут стать целью мошенников, рассылающих фальшивые уведомления о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь. Об этом предупредили в РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T14:47

2026-01-31T14:47

2026-01-31T14:47

мошенничество

жкх

общество

киберпреступность

цифровая безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/16/1116251655_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_a83f463534ff55e35db6a30735405448.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В феврале россияне могут стать целью мошенников, рассылающих фальшивые уведомления о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь. Об этом предупредили в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.По данным экспертов, злоумышленники отправляют SMS якобы от управляющих компаний, ЕИРЦ или ЖКХ. "В сообщениях содержатся сведения вроде: "Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для получения перевода подтвердите данные по ссылке". Перейдя по ней, пользователи оказываются на поддельной странице, где собираются сведения о банковских картах или логины и пароли от портала Госуслуги", - цитирует экспертов РИА Новости.Главной целью схемы являются владельцы квартир и жильцы многоквартирных домов. Специалисты связывают распространение мошенничества с высокой стоимостью отопления в январе, особенно в холодных регионах."Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям", — пояснили эксперты.Россиянам рекомендуют проверять информацию о начислениях и возможных возвратах только через официальные источники: личный кабинет на сайте управляющей компании, портал ГИС ЖКХ или банковское приложение, через которое оплачиваются услуги. В случае сомнений следует уточнять данные по официальному телефону, указанному на сайте или в квитанции.Ранее сообщалось, что телефонные мошенники за один день похитили у жителей Севастополя более 5,3 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" материВ Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллионаРодственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, жкх, общество, киберпреступность, цифровая безопасность, новости