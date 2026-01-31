https://crimea.ria.ru/20260131/moshenniki-rassylayut-rossiyanam-soobscheniya-o-vozvrate-deneg-za-uslugi-zhkkh-1152839400.html
Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
В феврале россияне могут стать целью мошенников, рассылающих фальшивые уведомления о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь. Об этом предупредили в РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T14:47
2026-01-31T14:47
2026-01-31T14:47
мошенничество
жкх
общество
киберпреступность
цифровая безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/16/1116251655_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_a83f463534ff55e35db6a30735405448.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В феврале россияне могут стать целью мошенников, рассылающих фальшивые уведомления о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь. Об этом предупредили в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.По данным экспертов, злоумышленники отправляют SMS якобы от управляющих компаний, ЕИРЦ или ЖКХ. "В сообщениях содержатся сведения вроде: "Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для получения перевода подтвердите данные по ссылке". Перейдя по ней, пользователи оказываются на поддельной странице, где собираются сведения о банковских картах или логины и пароли от портала Госуслуги", - цитирует экспертов РИА Новости.Главной целью схемы являются владельцы квартир и жильцы многоквартирных домов. Специалисты связывают распространение мошенничества с высокой стоимостью отопления в январе, особенно в холодных регионах."Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям", — пояснили эксперты.Россиянам рекомендуют проверять информацию о начислениях и возможных возвратах только через официальные источники: личный кабинет на сайте управляющей компании, портал ГИС ЖКХ или банковское приложение, через которое оплачиваются услуги. В случае сомнений следует уточнять данные по официальному телефону, указанному на сайте или в квитанции.Ранее сообщалось, что телефонные мошенники за один день похитили у жителей Севастополя более 5,3 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" материВ Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллионаРодственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млн
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/16/1116251655_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_8f17fe2970474edbc94a7da6d60ba169.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, жкх, общество, киберпреступность, цифровая безопасность, новости
Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
Мошенники рассылают россиянам фальшивые смс о перерасчете оплаты за отопление
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В феврале россияне могут стать целью мошенников, рассылающих фальшивые уведомления о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь. Об этом предупредили в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
По данным экспертов, злоумышленники отправляют SMS якобы от управляющих компаний, ЕИРЦ или ЖКХ.
"В сообщениях содержатся сведения вроде: "Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для получения перевода подтвердите данные по ссылке". Перейдя по ней, пользователи оказываются на поддельной странице, где собираются сведения о банковских картах или логины и пароли от портала Госуслуги", - цитирует экспертов РИА Новости.
Главной целью схемы являются владельцы квартир и жильцы многоквартирных домов. Специалисты связывают распространение мошенничества с высокой стоимостью отопления в январе, особенно в холодных регионах.
"Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям", — пояснили эксперты.
Россиянам рекомендуют проверять информацию о начислениях и возможных возвратах только через официальные источники: личный кабинет на сайте управляющей компании, портал ГИС ЖКХ или банковское приложение, через которое оплачиваются услуги. В случае сомнений следует уточнять данные по официальному телефону, указанному на сайте или в квитанции.
"Управляющие компании никогда не рассылают смс с ссылками для подтверждения данных и получения возвратов", — подчеркнули эксперты.
Ранее сообщалось
, что телефонные мошенники за один день похитили у жителей Севастополя более 5,3 миллиона рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: