Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов
Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов
Телефонные мошенники за один день похитили у жителей Севастополя более 5,3 миллиона рублей, сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T10:21
2026-01-31T10:21
севастополь
умвд россии по севастополю
происшествия
мошенничество
киберпреступность
цифровая безопасность
общество
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Телефонные мошенники за один день похитили у жителей Севастополя более 5,3 миллиона рублей, сообщили в полиции города.Одной из жертв аферистов стала 77-летняя жительница города. ей позвонил неизвестный, назвавшийся экспертом по экономической безопасности. Он заявил о якобы существующей угрозе для ее банковского счета и убедил женщину перевести 1 миллион 398 тысяч рублей.В другом случае мошенники вышли на связь с 16-летним подростком, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом необходимости срочной защиты денежных средств злоумышленники получили доступ к финансам его семьи. В результате 43-летняя мать подростка лишилась 365 тысяч рублей.Еще одной пострадавшей стала 69-летняя пенсионерка. Мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, сообщил о якобы проводимой проверке и необходимости декларирования денежных средств. Введенная в заблуждение женщина перевела мошенникам 1 миллион 315 тысяч рублей.Аналогичная схема была применена в отношении 70-летнего жителя Севастополя. Под предлогом защиты банковского счета он перевел злоумышленникам 2 миллиона 250 тысяч рублей.В полиции в очередной раз напомнили, что сотрудники банков, правоохранительных органов и других государственных структур никогда не требуют по телефону перевода денежных средств, передачи кодов из SMS, CVV-кодов банковских карт, паспортных данных или установки приложений для удаленного доступа.Правоохранители рекомендуют при подозрительных звонках немедленно завершать разговор и самостоятельно связываться с банком или ведомством по официальным телефонам. Также подчеркивается, что мошенники намеренно создают атмосферу срочности и давления, чтобы лишить человека возможности трезво оценить ситуацию.Особое внимание в полиции просят уделять информированию пожилых родственников, которые чаще всего становятся целями телефонных аферистов."Бдительность и скептицизм в общении с незнакомцами по телефону — лучшая защита от потери сбережений", - подчеркнули в полиции.Ранее сообщалось, что на Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери.
севастополь
Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов

Звонки о "защите счетов" за день оставили севастопольцев без 5,3 миллионов рублей

10:21 31.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Телефонные мошенники за один день похитили у жителей Севастополя более 5,3 миллиона рублей, сообщили в полиции города.
"Четыре жителя города стали жертвами телефонных мошенников, которые похитили в общей сложности 5 миллионов 328 тысяч рублей. Аферисты действовали по проверенному сценарию: под предлогом "защиты счетов" или "проверки операций" они убеждали граждан переводить деньги на "безопасные счета", - рассказали в МВД.
Одной из жертв аферистов стала 77-летняя жительница города. ей позвонил неизвестный, назвавшийся экспертом по экономической безопасности. Он заявил о якобы существующей угрозе для ее банковского счета и убедил женщину перевести 1 миллион 398 тысяч рублей.
В другом случае мошенники вышли на связь с 16-летним подростком, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом необходимости срочной защиты денежных средств злоумышленники получили доступ к финансам его семьи. В результате 43-летняя мать подростка лишилась 365 тысяч рублей.
Еще одной пострадавшей стала 69-летняя пенсионерка. Мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, сообщил о якобы проводимой проверке и необходимости декларирования денежных средств. Введенная в заблуждение женщина перевела мошенникам 1 миллион 315 тысяч рублей.
Аналогичная схема была применена в отношении 70-летнего жителя Севастополя. Под предлогом защиты банковского счета он перевел злоумышленникам 2 миллиона 250 тысяч рублей.
В полиции в очередной раз напомнили, что сотрудники банков, правоохранительных органов и других государственных структур никогда не требуют по телефону перевода денежных средств, передачи кодов из SMS, CVV-кодов банковских карт, паспортных данных или установки приложений для удаленного доступа.
Правоохранители рекомендуют при подозрительных звонках немедленно завершать разговор и самостоятельно связываться с банком или ведомством по официальным телефонам. Также подчеркивается, что мошенники намеренно создают атмосферу срочности и давления, чтобы лишить человека возможности трезво оценить ситуацию.
Особое внимание в полиции просят уделять информированию пожилых родственников, которые чаще всего становятся целями телефонных аферистов.
"Бдительность и скептицизм в общении с незнакомцами по телефону — лучшая защита от потери сбережений", - подчеркнули в полиции.
Ранее сообщалось, что на Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери.
