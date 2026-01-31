Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов

https://crimea.ria.ru/20260131/lzhebezopasnost-po-telefonu-sevastopoltsy-za-den-lishilis-5-millionov-1152836427.html

Телефонные мошенники за один день похитили у жителей Севастополя более 5,3 миллиона рублей, сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T10:21

севастополь

умвд россии по севастополю

происшествия

мошенничество

киберпреступность

цифровая безопасность

общество

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Телефонные мошенники за один день похитили у жителей Севастополя более 5,3 миллиона рублей, сообщили в полиции города.Одной из жертв аферистов стала 77-летняя жительница города. ей позвонил неизвестный, назвавшийся экспертом по экономической безопасности. Он заявил о якобы существующей угрозе для ее банковского счета и убедил женщину перевести 1 миллион 398 тысяч рублей.В другом случае мошенники вышли на связь с 16-летним подростком, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом необходимости срочной защиты денежных средств злоумышленники получили доступ к финансам его семьи. В результате 43-летняя мать подростка лишилась 365 тысяч рублей.Еще одной пострадавшей стала 69-летняя пенсионерка. Мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, сообщил о якобы проводимой проверке и необходимости декларирования денежных средств. Введенная в заблуждение женщина перевела мошенникам 1 миллион 315 тысяч рублей.Аналогичная схема была применена в отношении 70-летнего жителя Севастополя. Под предлогом защиты банковского счета он перевел злоумышленникам 2 миллиона 250 тысяч рублей.В полиции в очередной раз напомнили, что сотрудники банков, правоохранительных органов и других государственных структур никогда не требуют по телефону перевода денежных средств, передачи кодов из SMS, CVV-кодов банковских карт, паспортных данных или установки приложений для удаленного доступа.Правоохранители рекомендуют при подозрительных звонках немедленно завершать разговор и самостоятельно связываться с банком или ведомством по официальным телефонам. Также подчеркивается, что мошенники намеренно создают атмосферу срочности и давления, чтобы лишить человека возможности трезво оценить ситуацию.Особое внимание в полиции просят уделять информированию пожилых родственников, которые чаще всего становятся целями телефонных аферистов."Бдительность и скептицизм в общении с незнакомцами по телефону — лучшая защита от потери сбережений", - подчеркнули в полиции.Ранее сообщалось, что на Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родственники в ДТП и покупки "под ключ": крымчане отдали аферистам 39 млнИзощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублейПять лет обещаний: мастер из Краснодара "кинул" заказчиков на 10 млн

