Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Проезд к пунктам ручного досмотра у Крымского моста утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T08:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам ручного досмотра у Крымского моста утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
