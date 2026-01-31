https://crimea.ria.ru/20260131/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-subboty-1152833734.html

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

Проезд к пунктам ручного досмотра у Крымского моста утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T08:09

2026-01-31T08:09

2026-01-31T08:09

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

крым

новости

керчь

керченский пролив

тамань

новости крыма

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам ручного досмотра у Крымского моста утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, транспорт, логистика