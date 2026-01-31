Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260131/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-subboty-1152833734.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Проезд к пунктам ручного досмотра у Крымского моста утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам ручного досмотра у Крымского моста утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

08:09 31.01.2026
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам ручного досмотра у Крымского моста утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 8 часов утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.

Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
