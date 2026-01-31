Рейтинг@Mail.ru
Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых" - РИА Новости Крым, 31.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260131/krymchane-aktivno-uchastvuyut-v-meropriyatiyakh-organizatsii-dvizhenie-pervykh-1152761933.html
Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых"
Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых" - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых"
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" было создано в июле 2022 года, и содействует реализации государственной... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T19:37
2026-01-31T19:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" было создано в июле 2022 года, и содействует реализации государственной политики по вопросам детей и молодежи. О том, в каких мероприятиях принимают участие крымские дети, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Совета регионального отделения "Движение первых" Екатерина Козырь."В "Движении первых" сегодня работает очень крутая команда. Это та самая молодежь, активная, образованная, готовая к вызовам. Это великолепные организаторы, педагоги, несмотря на свой юный возраст... Дети активно вовлекаются в мероприятия команды "первых" и мы с оптимизмом, энтузиазмом идем вперед, к новым победам", - рассказала она.По словам гостьи эфира, в ближайших планах организации - развивать первичные отделения, увеличивать их количество и улучшать качество их работы."То есть будем создавать новые точки кипения для молодежи. Продолжим углублять патриотическую и образовательную работу. И, конечно, будем наращивать участие в больших федеральных проектах, потому что в Крыму живут лучшие дети планеты, и об их успехах нужно говорить не только внутри республики, но и формировать имидж и репутацию региона на федеральном уровне", - отметила она.Екатерина Козырь поделилась, что любое мероприятие, которое организует "Движение первых", вместе со всей Россией, проходит в несколько этапов."Вот предстоящие "Зарницы"… Вначале будет школьный этап, потом муниципальный, а потом лучшие команды выйдут уже на региональный уровень. И у этого этапа будет победитель, который представит Республику Крым в столице нашей Родины", - пояснила она.Спикер обозначила, что в игре "Зарница 2.0" принимают участие 32 тысячи детей."Мы ждем перемен. Будут новые задания, новые вызовы и новые этапы. Мы, крымчане, люди дружные, поэтому сейчас все вместе готовим победителей всероссийской игры "Зарница-2.0", - подчеркнула она.Также председатель Совета регионального отделения "Движение первых" добавила, что для объединения и укрепления взаимопонимания и дружбы среди многонациональной молодежи Крыма, движение примет участие в проектах "Дорожная карта", "За спорт", "Первая помощь", "Вызов первых" и других."Быть человеком, быть первым, быть с Россией, делать все, что от тебя зависит на том месте, где ты сейчас находишься, для развития страны, для репутации и имиджа страны, для помощи гражданам России, и ни в коем случае не быть безразличным. Мы воспитываем активного человека и гражданина", - заключила Екатерина Козырь.
крым
Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых"

Крымское отделение "Движении первых" ведет активную работу на полуострове

19:37 31.01.2026
 
© РИА Новости КрымПод Судаком появилась Академия творческих индустрий "Меганом". Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомились участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых"
Под Судаком появилась Академия творческих индустрий Меганом. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомились участники российского движения детей и молодежи Движение Первых - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" было создано в июле 2022 года, и содействует реализации государственной политики по вопросам детей и молодежи. О том, в каких мероприятиях принимают участие крымские дети, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Совета регионального отделения "Движение первых" Екатерина Козырь.
"В "Движении первых" сегодня работает очень крутая команда. Это та самая молодежь, активная, образованная, готовая к вызовам. Это великолепные организаторы, педагоги, несмотря на свой юный возраст... Дети активно вовлекаются в мероприятия команды "первых" и мы с оптимизмом, энтузиазмом идем вперед, к новым победам", - рассказала она.
По словам гостьи эфира, в ближайших планах организации - развивать первичные отделения, увеличивать их количество и улучшать качество их работы.
"То есть будем создавать новые точки кипения для молодежи. Продолжим углублять патриотическую и образовательную работу. И, конечно, будем наращивать участие в больших федеральных проектах, потому что в Крыму живут лучшие дети планеты, и об их успехах нужно говорить не только внутри республики, но и формировать имидж и репутацию региона на федеральном уровне", - отметила она.
Екатерина Козырь поделилась, что любое мероприятие, которое организует "Движение первых", вместе со всей Россией, проходит в несколько этапов.
"Вот предстоящие "Зарницы"… Вначале будет школьный этап, потом муниципальный, а потом лучшие команды выйдут уже на региональный уровень. И у этого этапа будет победитель, который представит Республику Крым в столице нашей Родины", - пояснила она.
Спикер обозначила, что в игре "Зарница 2.0" принимают участие 32 тысячи детей.
"Мы ждем перемен. Будут новые задания, новые вызовы и новые этапы. Мы, крымчане, люди дружные, поэтому сейчас все вместе готовим победителей всероссийской игры "Зарница-2.0", - подчеркнула она.
Также председатель Совета регионального отделения "Движение первых" добавила, что для объединения и укрепления взаимопонимания и дружбы среди многонациональной молодежи Крыма, движение примет участие в проектах "Дорожная карта", "За спорт", "Первая помощь", "Вызов первых" и других.
"Быть человеком, быть первым, быть с Россией, делать все, что от тебя зависит на том месте, где ты сейчас находишься, для развития страны, для репутации и имиджа страны, для помощи гражданам России, и ни в коем случае не быть безразличным. Мы воспитываем активного человека и гражданина", - заключила Екатерина Козырь.
12 января, 13:07
В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"
12 января, 13:07
В Крыму сменился руководитель регионального отделения "Движения первых"
 
