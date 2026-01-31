https://crimea.ria.ru/20260131/kollaps-na-ukraine-i-sobytiya-na-kube-glavnye-novosti-dnya-1152843275.html

Коллапс на Украине и события на Кубе: главные новости дня

В МИД России назвали чрезвычайное положение в США по Кубе возвратом к политике давления. Армия России освободила Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской... РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В МИД России назвали чрезвычайное положение в США по Кубе возвратом к политике давления. Армия России освободила Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области. На Украине из-за технологического сбоя и отключения линии с Молдовой остановили метро и отключили воду. В России введен новый запрет на экспорт бензина и дизеля непроизводителями до 31 июля. Около 700 тысяч человек посетили учреждения культуры в Севастополе в январе. Власти Алушты выплатят 50 тысяч рублей за нападение собаки на трехлетнюю девочку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия осудила давление США на КубуРоссия резко раскритиковала очередные ограничительные меры США против Кубы, расценив введенное в Штатах чрезвычайное положение как возврат к политике давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На этой неделе президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и объявил в Штатах в этой связи чрезвычайное положение. Также американский лидер подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на импорт товаров из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе."В данном случае речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение. Позиция России на этот счет остается неизменной: категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее устава, а также других норм международного права", — сказала Захарова.Армия России освободили два населенных пунктаВооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР под контроль России перешло Торецкое."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.В Запорожской области российские войска взяли контроль над Петровкой."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Запорожской области", - добавили в оборонном ведомстве.На Украине остановили метро и отключили водуВ субботу Киев полностью остался без водоснабжения. Кроме того, в украинской столице остановили работу метро из-за отсутствия электричества Об этом сообщают местные СМИ."Остановлена работа метро в Харькове и Киеве из-за отсутствия электроэнергии", - говорится в сообщениях изданий.Кроме того, украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении в Киеве и Киевской области экстренных отключений электричества. Из-за этого в городе нет водоснабжения.Нет воды в Винницкой и Сумской областях. Движение поездов, троллейбусов и трамваев остановлено в Житомирской и Сумской областях.В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеляВ России введен запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов для непроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ."Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Он будет действовать до 31 июля 2026 года и не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, чтобы не допустить затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний", — говорится в публикации.Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителейВ январе около 700 тысяч гостей и жителей Севастополя посетили учреждения культуры. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, основная часть мероприятий пришлась на начало месяца. В период новогодних праздников в городе прошел ряд концертных программ, театральных показов и событий для семейной аудитории. В общей сложности театры, дворцы и дома культуры, а также библиотеки организовали около 200 мероприятий за время каникул."Впервые в Севастополе прошел День артиста. Около девяти тысяч человек посетили порядка 20 культурных мероприятий. Более 40 мероприятий посвятили Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых побывали около 3,5 тысяч человек", — поделился Развожаев.Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште50 тысяч рублей выплатит администрация Алушты родителям трехлетней девочки за укус бездомной собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Собака напала на ребенка во время выхода с пляжа, уточнили в надзорном ведомстве."От полученных травм и последующего лечения ребенок испытал нравственные и физические страдания, вызванные болевыми ощущениями. Прокурор города в интересах несовершеннолетней обратился в суд с иском о взыскании с администрации города морального вреда", - сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

