https://crimea.ria.ru/20260131/kapremont-uskorilsya-v-sevastopole-za-yanvar-vypolnili-14-plana-1152841431.html

Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана

Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана

В Севастополе по итогам января выполнено около 14% годового плана по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T17:55

2026-01-31T17:55

2026-01-31T17:55

капремонт

капремонт многоквартирных домов

севастополь

новости севастополя

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1f/1152841318_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0c1a7c6a8d755383ecc443f2ac605804.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по итогам января выполнено около 14% годового плана по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили в правительстве города.Всего в текущем году в Севастополе запланирован капитальный ремонт 136 многоквартирных домов.Ранее сообщалось, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцевПочти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капремонт, капремонт многоквартирных домов, севастополь, новости севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда