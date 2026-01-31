https://crimea.ria.ru/20260131/kapremont-uskorilsya-v-sevastopole-za-yanvar-vypolnili-14-plana-1152841431.html
Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по итогам января выполнено около 14% годового плана по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили в правительстве города.Всего в текущем году в Севастополе запланирован капитальный ремонт 136 многоквартирных домов.Ранее сообщалось, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцевПочти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года
