Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
В Севастополе по итогам января выполнено около 14% годового плана по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили в правительстве города.
2026-01-31T17:55
2026-01-31T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по итогам января выполнено около 14% годового плана по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили в правительстве города.Всего в текущем году в Севастополе запланирован капитальный ремонт 136 многоквартирных домов.Ранее сообщалось, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцевПочти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года
Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана

Почти пятую часть годового плана капремонта домов выполнили в Севастополе за январь

17:55 31.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по итогам января выполнено около 14% годового плана по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили в правительстве города.

"Первый рабочий месяц нового года принес значительные результаты: в 19 домах завершили 39 видов капитального ремонта. Сейчас специалисты выполняют еще 49 видов работ", — говорится в публикации.

Всего в текущем году в Севастополе запланирован капитальный ремонт 136 многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 млрд рублей.
