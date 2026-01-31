https://crimea.ria.ru/20260131/kakoy-segodnya-prazdnik-31-yanvarya-1134572863.html

Какой сегодня праздник: 31 января

31 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В этот день мир поздравляет мастеров-ювелиров, в России празднуют День рождения русской водки. А еще 31 января родилась знаменитая болгарская ясновидящая Ванга.Что празднуют в России и в миреДнем рождения русской водки считается 31 января 1865 года. Именно в этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию "О соединении спирта с водой". Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода. А вот о воздействии соединений на организм в диссертации нет ни слова.Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Греки первыми занялись резьбой по камню и стали создавать украшения из драгоценных металлов с самоцветами. А дата празднования Международного дня ювелира выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.Еще сегодня День скотча, День рисования солнца на снегу, Международный день зебры и День "Вдохнови свое сердце искусством". Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая, Максима.Знаменательные событияВ 1814 году в Летнем дворце Санкт-Петербурга Петр I повелел учредить "Государев кабинет" – Кунсткамеру.В 1729 году в Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом. Ею стал толковый словарь арабского лексикографа Джаухари, переведенный на турецкий язык.В 1893 году основатель компании The Coca-Cola Company, ирландец Аза Кендлер, зарегистрировал товарный знак напитка Coca-Cola.В 1924 году второй съезд Советов СССР утвердил окончательную редакцию первой Конституции Советского Союза.Кто родился31 января 1797 года родился австрийский композитор Франц Шуберт. Уже к 19 годам он сочинил ряд симфоний и более 250 песен. Писал вальсы, галопы, марши, полонезы. Лучшими классическими творениями Шуберта считаются "Неоконченная симфония" и "Большая симфония C-dur".В 1911 году на свет появилась болгарская ясновидящая Ванга. В 12 лет, попав в ураган, она потеряла зрение, но стала "видеть" то, что не видели другие. К ясновидящей приезжали толпы людей, включая политиков. Она знаменита и как травница-врачеватель.Также 31 января родились бывшая королева, а ныне принцесса Нидерландов Беатрикс, глава "Газпрома" Алексей Миллер, актер Алексей Нилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

