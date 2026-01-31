https://crimea.ria.ru/20260131/evakuatsiya-i-ostanovka-dvizheniya-v-orle-unichtozhili-vzryvoopasnyy-predmet-1152837992.html
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет
Саперы уничтожили взрывоопасный предмет в Орле. На время работ из близлежащих домов эвакуировали жильцов и приостановили движения транспорта в опасной зоне. Об... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T12:51
2026-01-31T12:51
2026-01-31T12:51
орел
орловская область
андрей клычков
происшествия
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_845:215:2598:1201_1920x0_80_0_0_672ca84032e511540f5969bb77f11606.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Саперы уничтожили взрывоопасный предмет в Орле. На время работ из близлежащих домов эвакуировали жильцов и приостановили движения транспорта в опасной зоне. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Губернатор добавил, что все эвакуированные ранее жители близлежащих домов могут вернуться в свое жилье. В городе также отменили запрет на движение транспорта."Все угрозы для жителей и их имущества ликвидированы в строгом соответствии с регламентом", - заключил Клычков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
орел
орловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c31e3658393faf6708b69f920fb782b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, орловская область, андрей клычков, происшествия, безопасность, новости
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет
В Орле эвакуировали людей и остановили движение для уничтожения взрывоопасного предмета