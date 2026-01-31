https://crimea.ria.ru/20260131/evakuatsiya-i-ostanovka-dvizheniya-v-orle-unichtozhili-vzryvoopasnyy-predmet-1152837992.html

Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет

Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет

Саперы уничтожили взрывоопасный предмет в Орле. На время работ из близлежащих домов эвакуировали жильцов и приостановили движения транспорта в опасной зоне. Об... РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T12:51

2026-01-31T12:51

2026-01-31T12:51

орел

орловская область

андрей клычков

происшествия

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_845:215:2598:1201_1920x0_80_0_0_672ca84032e511540f5969bb77f11606.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Саперы уничтожили взрывоопасный предмет в Орле. На время работ из близлежащих домов эвакуировали жильцов и приостановили движения транспорта в опасной зоне. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Губернатор добавил, что все эвакуированные ранее жители близлежащих домов могут вернуться в свое жилье. В городе также отменили запрет на движение транспорта."Все угрозы для жителей и их имущества ликвидированы в строгом соответствии с регламентом", - заключил Клычков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орел

орловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орел, орловская область, андрей клычков, происшествия, безопасность, новости