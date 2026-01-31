Рейтинг@Mail.ru
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет
Саперы уничтожили взрывоопасный предмет в Орле. На время работ из близлежащих домов эвакуировали жильцов и приостановили движения транспорта в опасной зоне. Об... РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Саперы уничтожили взрывоопасный предмет в Орле. На время работ из близлежащих домов эвакуировали жильцов и приостановили движения транспорта в опасной зоне. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
орел, орловская область, андрей клычков, происшествия, безопасность, новости
Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет

В Орле эвакуировали людей и остановили движение для уничтожения взрывоопасного предмета

12:51 31.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Саперы уничтожили взрывоопасный предмет в Орле. На время работ из близлежащих домов эвакуировали жильцов и приостановили движения транспорта в опасной зоне. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"Все мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета в городе Орле завершены. Боезаряд был успешно обезврежен и вывезен в безопасную зону, удаленную от жилых построек", - написал он в Telegram.
Губернатор добавил, что все эвакуированные ранее жители близлежащих домов могут вернуться в свое жилье. В городе также отменили запрет на движение транспорта.
"Все угрозы для жителей и их имущества ликвидированы в строгом соответствии с регламентом", - заключил Клычков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОрелОрловская областьАндрей КлычковПроисшествияБезопасностьНовости
 
