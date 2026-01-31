Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД

https://crimea.ria.ru/20260131/bezopasnost-rossii-yavlyaetsya-luchshey-garantiey-dlya-mira-na-ukraine--mid-1152834289.html
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
коллективный запад
александр грушко
новости
политика
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Твердая гарантия безопасности России является основой мирного урегулирования на Украине, но об этом на Западе никто не упоминает. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.При этом любой сценарий размещения на Украине войск НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией, акцентировал Грушко. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на российской границе будет нецелесообразным.Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие Зеленского для России неприемлемо – ЛавровЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для КиеваУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
россия
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, коллективный запад, александр грушко, новости, политика, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Твердая гарантия безопасности России является основой мирного урегулирования на Украине, но об этом на Западе никто не упоминает. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.
"Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы, должны быть гарантии безопасности России. Хотя любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России", — сказал он РИА Новости.
При этом любой сценарий размещения на Украине войск НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией, акцентировал Грушко. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на российской границе будет нецелесообразным.
"Если мы будем понимать, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз безопасности России, тогда и безопасность Украины будет обеспечена", — заключил Грушко.
Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями.
В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.
