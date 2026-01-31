Рейтинг@Mail.ru
Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/bezopasnost-rossii-yavlyaetsya-luchshey-garantiey-dlya-mira-na-ukraine--mid-1152834289.html
Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
Твердая гарантия безопасности России является основой мирного урегулирования на Украине, но об этом на Западе никто не упоминает. Об этом заявил замглавы МИД... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T09:16
2026-01-31T09:16
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
коллективный запад
александр грушко
новости
политика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_94ea6ff899413df8e8da18ff911472ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Твердая гарантия безопасности России является основой мирного урегулирования на Украине, но об этом на Западе никто не упоминает. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.При этом любой сценарий размещения на Украине войск НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией, акцентировал Грушко. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на российской границе будет нецелесообразным.Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие Зеленского для России неприемлемо – ЛавровЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для КиеваУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b0cdc70ce2bf6d2bc8cf19eac68c713a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, коллективный запад, александр грушко, новости, политика, безопасность
Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД

Лучшей гарантией безопасности Украины является твердая гарантия безопасности России - МИД

09:16 31.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Твердая гарантия безопасности России является основой мирного урегулирования на Украине, но об этом на Западе никто не упоминает. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.
"Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы, должны быть гарантии безопасности России. Хотя любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России", — сказал он РИА Новости.
При этом любой сценарий размещения на Украине войск НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией, акцентировал Грушко. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на российской границе будет нецелесообразным.
"Если мы будем понимать, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз безопасности России, тогда и безопасность Украины будет обеспечена", — заключил Грушко.
Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями.
В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Перемирие Зеленского для России неприемлемо – Лавров
Жесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева
Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаКоллективный ЗападАлександр ГрушкоНовостиПолитикаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
08:46Опасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов
08:09Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:42Чем грозит покупателю признание продавца имущества банкротом
07:23Беспилотник уничтожен над Крымом
07:03Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь
00:01Новая атака зимы на Крым: погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
22:33Топливная блокада Кубы и отказ Зеленского от встречи в Москве – главное
22:15Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом
22:10Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ
21:40Путин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главное
21:26Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
21:03Рейд в Севастополе снова открыт
20:45Китай будет "воспитывать" Европу – эксперт о визите Стармера в Пекин
20:21Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:19Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день
20:13Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько
19:56Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог
19:31В Крыму оценили мнение ООН о самоопределении полуострова
Лента новостейМолния