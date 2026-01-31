https://crimea.ria.ru/20260131/bezopasnost-rossii-yavlyaetsya-luchshey-garantiey-dlya-mira-na-ukraine--mid-1152834289.html

Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД - РИА Новости Крым, 31.01.2026

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

коллективный запад

александр грушко

новости

политика

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Твердая гарантия безопасности России является основой мирного урегулирования на Украине, но об этом на Западе никто не упоминает. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.При этом любой сценарий размещения на Украине войск НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией, акцентировал Грушко. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на российской границе будет нецелесообразным.Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта. Следующий раунд переговоров планируется провести 1 февраля в Абу-Даби.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие Зеленского для России неприемлемо – ЛавровЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для КиеваУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ

2026

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, коллективный запад, александр грушко, новости, политика, безопасность