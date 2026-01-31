https://crimea.ria.ru/20260131/bezdomnaya-sobaka-ukusila-3-letnyuyu-devochku-v-alushte--reshenie-suda-1152837447.html
Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
50 тысяч рублей выплатит администрация Алушты родителям трехлетней девочки за укус бездомной собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. 50 тысяч рублей выплатит администрация Алушты родителям трехлетней девочки за укус бездомной собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Собака напала на ребенка во время выхода с пляжа, уточнили в надзорном ведомстве.Суд взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Власти Алушты выплатят 50 тысяч рублей за нападение собаки на трехлетнюю девочку
