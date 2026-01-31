Рейтинг@Mail.ru
Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/bezdomnaya-sobaka-ukusila-3-letnyuyu-devochku-v-alushte--reshenie-suda-1152837447.html
Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
50 тысяч рублей выплатит администрация Алушты родителям трехлетней девочки за укус бездомной собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T12:06
2026-01-31T12:19
крым
алушта
собаки
бездомные собаки
прокуратура республики крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111746/16/1117461605_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb8da54dfe55ff951552aaad60b7796b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. 50 тысяч рублей выплатит администрация Алушты родителям трехлетней девочки за укус бездомной собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Собака напала на ребенка во время выхода с пляжа, уточнили в надзорном ведомстве.Суд взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111746/16/1117461605_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f392a94aab5aae83bf8ad5b66f41e35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, собаки, бездомные собаки, прокуратура республики крым, новости крыма, общество
Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда

Власти Алушты выплатят 50 тысяч рублей за нападение собаки на трехлетнюю девочку

12:06 31.01.2026 (обновлено: 12:19 31.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкОтлов и вакцинация бездомных собак
Отлов и вакцинация бездомных собак - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. 50 тысяч рублей выплатит администрация Алушты родителям трехлетней девочки за укус бездомной собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Собака напала на ребенка во время выхода с пляжа, уточнили в надзорном ведомстве.
"От полученных травм и последующего лечения ребенок испытал нравственные и физические страдания, вызванные болевыми ощущениями. Прокурор города в интересах несовершеннолетней обратился в суд с иском о взыскании с администрации города морального вреда", - сказано в сообщении.
Суд взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАлуштаСобакиБездомные собакиПрокуратура Республики КрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Одесса и область остались без света
12:08Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:06Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
11:30В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
11:07Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
10:43"Радикальный рецидив": Россия осудила давление США на Кубу
10:21Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов
10:06В Севастополе остановили рейсы пассажирских катеров к Артбухте
09:59Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк
09:45Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе
09:16Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
08:46Опасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов
08:09Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:42Чем грозит покупателю признание продавца имущества банкротом
07:23Беспилотник уничтожен над Крымом
07:03Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь
00:01Новая атака зимы на Крым: погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
22:33Топливная блокада Кубы и отказ Зеленского от встречи в Москве – главное
22:15Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом
Лента новостейМолния