Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/bespilotnik-unichtozhen-nad-krymom-1152834012.html
Беспилотник уничтожен над Крымом
Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Беспилотник уничтожен над Крымом
26 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T07:23
2026-01-31T07:32
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
смоленская область
брянская область
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. 26 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.Еще 17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, семь – над Смоленской и один – над территорией Белгородской области, добавили в оборонном ведомстве.Накануне над Крымом и Черным морем силы ПВО перехватили 7 беспилотников. Вечером в пятницу была отражено новая атака и уничтожено еще два БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
смоленская область
брянская область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_192:225:2622:2047_1920x0_80_0_0_7574ebfb6335d66cf0c1bd07d6f9b06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, смоленская область, брянская область, белгородская область, новости, новости крыма, срочные новости крыма
Беспилотник уничтожен над Крымом

Над Крымом сбили беспилотник

07:23 31.01.2026 (обновлено: 07:32 31.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. 26 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Еще 17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, семь – над Смоленской и один – над территорией Белгородской области, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне над Крымом и Черным морем силы ПВО перехватили 7 беспилотников. Вечером в пятницу была отражено новая атака и уничтожено еще два БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьСмоленская областьБрянская областьБелгородская областьНовостиНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
08:46Опасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов
08:09Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:42Чем грозит покупателю признание продавца имущества банкротом
07:23Беспилотник уничтожен над Крымом
07:03Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь
00:01Новая атака зимы на Крым: погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
22:33Топливная блокада Кубы и отказ Зеленского от встречи в Москве – главное
22:15Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом
22:10Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ
21:40Путин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главное
21:26Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
21:03Рейд в Севастополе снова открыт
20:45Китай будет "воспитывать" Европу – эксперт о визите Стармера в Пекин
20:21Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:19Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день
20:13Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько
19:56Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог
19:31В Крыму оценили мнение ООН о самоопределении полуострова
Лента новостейМолния