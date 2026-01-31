https://crimea.ria.ru/20260131/bespilotnik-unichtozhen-nad-krymom-1152834012.html

Беспилотник уничтожен над Крымом

26 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. 26 украинских беспилотников сбиты над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.Еще 17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, семь – над Смоленской и один – над территорией Белгородской области, добавили в оборонном ведомстве.Накануне над Крымом и Черным морем силы ПВО перехватили 7 беспилотников. Вечером в пятницу была отражено новая атака и уничтожено еще два БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

