Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T12:08
2026-01-31T12:08
2026-01-31T12:17
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "центр"
группировка войск "восток"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР под контроль России перешло Торецкое.В Запорожской области российские войска взяли контроль над Петровкой.Накануне армия России освободила населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике.В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).
Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Армия России освободила Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
12:08 31.01.2026 (обновлено: 12:17 31.01.2026)