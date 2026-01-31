https://crimea.ria.ru/20260131/armiya-rossii-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1152837539.html

Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР под контроль России перешло Торецкое.В Запорожской области российские войска взяли контроль над Петровкой.Накануне армия России освободила населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике.В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

