Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/armiya-rossii-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1152837539.html
Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T12:08
2026-01-31T12:17
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "центр"
группировка войск "восток"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152582743_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_253ed8e44241308df0548855972436d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР под контроль России перешло Торецкое.В Запорожской области российские войска взяли контроль над Петровкой.Накануне армия России освободила населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике.В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152582743_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e35d53c0dc3da5e9c4fa773736b48341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "центр", группировка войск "восток"
Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Армия России освободила Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области

12:08 31.01.2026 (обновлено: 12:17 31.01.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В ДНР под контроль России перешло Торецкое.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.
В Запорожской области российские войска взяли контроль над Петровкой.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Запорожской области", - добавили в оборонном ведомстве.
Накануне армия России освободила населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике.
В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Центр"Группировка войск "Восток"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Одесса и область остались без света
12:08Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:06Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
11:30В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
11:07Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
10:43"Радикальный рецидив": Россия осудила давление США на Кубу
10:21Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов
10:06В Севастополе остановили рейсы пассажирских катеров к Артбухте
09:59Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк
09:45Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе
09:16Безопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
08:46Опасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов
08:09Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:42Чем грозит покупателю признание продавца имущества банкротом
07:23Беспилотник уничтожен над Крымом
07:03Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь
00:01Новая атака зимы на Крым: погода в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
22:33Топливная блокада Кубы и отказ Зеленского от встречи в Москве – главное
22:15Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом
Лента новостейМолния