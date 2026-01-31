https://crimea.ria.ru/20260131/arestovan-ubivshiy-vafelnitsey-pyaterykh-znakomykh-bolee-30-let-nazad-1152839779.html
Арестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назад
Арестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назад - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Арестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назад
Мужчина, убивший вафельницей пять знакомых более 30 лет назад в Москве, арестован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Мужчина, убивший вафельницей пять знакомых более 30 лет назад в Москве, арестован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.Ранее в пресс-службе СК России сообщали, что задержан мужчина, обвиняемый в убийстве пяти знакомых более 30 лет назад в Москве. По версии следствия, во время пьяной ссоры он забил их до смерти молотками, ножом и вафельницей, после чего сбежал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
