Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон

31.01.2026

Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон

Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон из-за некачественного монтажа, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон из-за некачественного монтажа, сообщило украинское издание "Страна.ua".Украинские журналисты уточняют, что причиной обрушения могли послужить ошибки при монтаже конструкций. Движение по трассе в данный момент затруднено.Публикуются фото пострадавшего коридора - судя по кадрам, сетка, защищающая дорогу от ударов легких БПЛА, держалась на металлических столбах, смонтированных на бетонных основаниях. Сами основания конструкции не были прикреплены к грунту, из-за чего вся конструкция просто сложилась по вине ветра или осадков.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

