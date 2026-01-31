https://crimea.ria.ru/20260131/antidronovyy-koridor-vsu-obrushilsya-na-trasse-nikolaev---kherson-1152844348.html
2026-01-31T20:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон из-за некачественного монтажа, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"На трассе Николаев - Херсон обвалился большой участок тоннеля с антидроновой защитой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские журналисты уточняют, что причиной обрушения могли послужить ошибки при монтаже конструкций. Движение по трассе в данный момент затруднено.
Публикуются фото пострадавшего коридора - судя по кадрам, сетка, защищающая дорогу от ударов легких БПЛА, держалась на металлических столбах, смонтированных на бетонных основаниях. Сами основания конструкции не были прикреплены к грунту, из-за чего вся конструкция просто сложилась по вине ветра или осадков.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
