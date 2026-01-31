Рейтинг@Mail.ru
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон из-за некачественного монтажа, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости Крым, 31.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_59cd0a5ea9f6f954ca97034a91a5b7ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон из-за некачественного монтажа, сообщило украинское издание "Страна.ua".Украинские журналисты уточняют, что причиной обрушения могли послужить ошибки при монтаже конструкций. Движение по трассе в данный момент затруднено.Публикуются фото пострадавшего коридора - судя по кадрам, сетка, защищающая дорогу от ударов легких БПЛА, держалась на металлических столбах, смонтированных на бетонных основаниях. Сами основания конструкции не были прикреплены к грунту, из-за чего вся конструкция просто сложилась по вине ветра или осадков.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина, николаев, херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон

Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон, сообщили украинские СМИ

20:36 31.01.2026
 
Боевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон из-за некачественного монтажа, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"На трассе Николаев - Херсон обвалился большой участок тоннеля с антидроновой защитой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские журналисты уточняют, что причиной обрушения могли послужить ошибки при монтаже конструкций. Движение по трассе в данный момент затруднено.
Публикуются фото пострадавшего коридора - судя по кадрам, сетка, защищающая дорогу от ударов легких БПЛА, держалась на металлических столбах, смонтированных на бетонных основаниях. Сами основания конструкции не были прикреплены к грунту, из-за чего вся конструкция просто сложилась по вине ветра или осадков.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
