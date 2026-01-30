https://crimea.ria.ru/20260130/zhitel-tveri-iznasiloval-i-ubil-rebenka-1152827634.html
Житель Твери изнасиловал и убил ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Житель Твери приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 13-летней девочки, сообщают в СК России.По данным следствия, 21 марта 2025 года мужчина ехал на машине в сторону деревни Рязаново и заметил 13-летнюю девочку, идущую вдоль дороги. Угрожая ей, он посадил ребенка в автомобиль. Возле СНТ "Ручеек" мужчина вывел девочку из машины, отвел в лес, где напал на нее, после чего задушил и попытался скрыть тело.После сообщения о пропаже ребенка было возбуждено уголовное дело. Когда тело девочки обнаружили, следователи вместе с криминалистами СК России и сотрудниками уголовного розыска МВД быстро установили подозреваемого и задержали его.В ходе расследования были изучены записи с камер видеонаблюдения, проанализированы оперативные материалы, допрошены более 30 свидетелей. Следователи провели осмотры мест происшествия и местности, а также назначили более 15 экспертиз.Суд признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, затем – в колонии особого режима. Также суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки.
тверь
16:21 30.01.2026 (обновлено: 16:25 30.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Житель Твери приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 13-летней девочки, сообщают в СК России.
По данным следствия, 21 марта 2025 года мужчина ехал на машине в сторону деревни Рязаново и заметил 13-летнюю девочку, идущую вдоль дороги. Угрожая ей, он посадил ребенка в автомобиль. Возле СНТ "Ручеек" мужчина вывел девочку из машины, отвел в лес, где напал на нее, после чего задушил и попытался скрыть тело.
После сообщения о пропаже ребенка было возбуждено уголовное дело. Когда тело девочки обнаружили, следователи вместе с криминалистами СК России и сотрудниками уголовного розыска МВД быстро установили подозреваемого и задержали его.
В ходе расследования были изучены записи с камер видеонаблюдения, проанализированы оперативные материалы, допрошены более 30 свидетелей. Следователи провели осмотры мест происшествия и местности, а также назначили более 15 экспертиз.
"Собранные следственными органами СК России по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Твери. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, иные действия сексуального характера и убийство малолетнего)", – рассказали в Следкоме.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, затем – в колонии особого режима. Также суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.
Ранее сообщалось
, что двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки.
