Житель Твери изнасиловал и убил ребенка

2026-01-30

2026-01-30T16:21

2026-01-30T16:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Житель Твери приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 13-летней девочки, сообщают в СК России.По данным следствия, 21 марта 2025 года мужчина ехал на машине в сторону деревни Рязаново и заметил 13-летнюю девочку, идущую вдоль дороги. Угрожая ей, он посадил ребенка в автомобиль. Возле СНТ "Ручеек" мужчина вывел девочку из машины, отвел в лес, где напал на нее, после чего задушил и попытался скрыть тело.После сообщения о пропаже ребенка было возбуждено уголовное дело. Когда тело девочки обнаружили, следователи вместе с криминалистами СК России и сотрудниками уголовного розыска МВД быстро установили подозреваемого и задержали его.В ходе расследования были изучены записи с камер видеонаблюдения, проанализированы оперативные материалы, допрошены более 30 свидетелей. Следователи провели осмотры мест происшествия и местности, а также назначили более 15 экспертиз.Суд признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, затем – в колонии особого режима. Также суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки.

