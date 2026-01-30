Рейтинг@Mail.ru
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказался встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказался встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщают украинские СМИ.При этом Зеленский пригласил российского лидера в Киев.Он также добавил, что намерен назначить уполномоченного по Беларуси. Зеленский отметил, что на эту должность планируется подобрать "сильного кандидата, задачей которого станет поддержка усилий демократических сил в Беларуси".Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о "готовности Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным". В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил - Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу.В то же время политолог Павел Шипилин считает, что встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса территорий, о готовности к которой заявили в МИД Украины, при нынешних обстоятельствах невозможна. В Киеве это знают и сделали соответствующее заявление для аудитории на Украине.
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве

12:26 30.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказался встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщают украинские СМИ.
"Я готов на любой формат относительно окончания войны, который сработает. Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и совершенно понятно почему – потому что это государства, одно из которых является агрессором, а другая страна является ее партнером в этих действиях", – заявил он журналистам.
При этом Зеленский пригласил российского лидера в Киев.
Он также добавил, что намерен назначить уполномоченного по Беларуси. Зеленский отметил, что на эту должность планируется подобрать "сильного кандидата, задачей которого станет поддержка усилий демократических сил в Беларуси".
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о "готовности Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным". В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил - Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу.
В то же время политолог Павел Шипилин считает, что встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса территорий, о готовности к которой заявили в МИД Украины, при нынешних обстоятельствах невозможна. В Киеве это знают и сделали соответствующее заявление для аудитории на Украине.
