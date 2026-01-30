https://crimea.ria.ru/20260130/zelenskiy-kategoricheski-protiv-vstrechatsya-s-putinym-v-moskve-1152816467.html
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказался встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:26
2026-01-30T12:26
2026-01-30T12:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказался встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщают украинские СМИ.При этом Зеленский пригласил российского лидера в Киев.Он также добавил, что намерен назначить уполномоченного по Беларуси. Зеленский отметил, что на эту должность планируется подобрать "сильного кандидата, задачей которого станет поддержка усилий демократических сил в Беларуси".Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о "готовности Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным". В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил - Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу.В то же время политолог Павел Шипилин считает, что встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса территорий, о готовности к которой заявили в МИД Украины, при нынешних обстоятельствах невозможна. В Киеве это знают и сделали соответствующее заявление для аудитории на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по УкраинеГотов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
Зеленский отказался приезжать в Москву и позвал Путина в Киев