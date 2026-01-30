Рейтинг@Mail.ru
Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ
Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ
В западных СМИ нет никакой информации об ударах ВСУ по критически важной гражданской инфраструктуре России, в частности по атомным электростанциям, хотя всего... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T22:10
2026-01-30T22:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В западных СМИ нет никакой информации об ударах ВСУ по критически важной гражданской инфраструктуре России, в частности по атомным электростанциям, хотя всего за несколько месяцев украинские вооруженные силы пытались атаковать не только Запорожскую, но и Курскую, Смоленскую и Нововоронежскую АЭС. Об этом заявил управляющий от РФ, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.Он особо подчеркнул, что информация об атаках ВСУ на критически важную гражданскую инфраструктуру Российской Федерации практически недоступна в западных СМИ, при этом в них много пишут об ударах ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре, которые на самом деле осуществляются в порядке ответа на агрессию Киева.По словам Ульянова, только за минувшую неделю вооруженные силы Украины выпустили по территории России более 3000 боеприпасов.Целями ВСУ становятся также другие гражданские объекты, в том числе задействованные в работе систем теплоснабжения, а также производственные предприятия, не имеющие отношения к военпрому, гражданские морские суд и портовая инфраструктура, транспорт экстренных служб и даже жилые дома, подчеркнул он.При этом украинские боевики осуществляют массированные удары, используя дроны, РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные снаряды, уточнил Ульянов.На фоне всего этого, по словам Ульянова, Нидерланды инициировали 30 января текущего года внеочередную сессию "главным образом для того, чтобы попытаться затвердить, будто российские удары по энергетической инфраструктуре Украины чреваты авариями на подконтрольных Киеву атомных электростанциях".Ранее 30 января посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга рассказал, что боевики украинского режима, несмотря на возможность катастрофических последствий, в течение 2025 года нанесли почти 30 ударов по объектам российской ядерной энергетики, из них 23 – по Запорожской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России Удары возмездия по Украине: что уничтожено
Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ

Россия в МАГАТЭ заявила о серии ударов ВСУ по своим атомным электростанциям в 2025 году

22:10 30.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В западных СМИ нет никакой информации об ударах ВСУ по критически важной гражданской инфраструктуре России, в частности по атомным электростанциям, хотя всего за несколько месяцев украинские вооруженные силы пытались атаковать не только Запорожскую, но и Курскую, Смоленскую и Нововоронежскую АЭС. Об этом заявил управляющий от РФ, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
"Следует особо отметить, что во второй половине 2025 года вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать энергоблоки Смоленской АЭС. Две атаки были предприняты против Курской АЭС. Дважды... украинская сторона совершила нападения с помощью беспилотников на Нововоронежскую АЭС. Примечательно, что западные страны все эти факты проигнорировали", – сообщил Ульянов, его слова приводит постпредство.
Он особо подчеркнул, что информация об атаках ВСУ на критически важную гражданскую инфраструктуру Российской Федерации практически недоступна в западных СМИ, при этом в них много пишут об ударах ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре, которые на самом деле осуществляются в порядке ответа на агрессию Киева.
По словам Ульянова, только за минувшую неделю вооруженные силы Украины выпустили по территории России более 3000 боеприпасов.
"Преднамеренные атаки осуществлялись на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции обеспечения энергоснабжения сразу нескольких административных районов. Ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 1 млн 300 тысяч человек", – добавил Ульянов.
Целями ВСУ становятся также другие гражданские объекты, в том числе задействованные в работе систем теплоснабжения, а также производственные предприятия, не имеющие отношения к военпрому, гражданские морские суд и портовая инфраструктура, транспорт экстренных служб и даже жилые дома, подчеркнул он.
При этом украинские боевики осуществляют массированные удары, используя дроны, РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные снаряды, уточнил Ульянов.
На фоне всего этого, по словам Ульянова, Нидерланды инициировали 30 января текущего года внеочередную сессию "главным образом для того, чтобы попытаться затвердить, будто российские удары по энергетической инфраструктуре Украины чреваты авариями на подконтрольных Киеву атомных электростанциях".
"Это негодная попытка... Хорошо понимаем, что задача нынешней сессии в глазах ее инициаторов заключается не в том, чтобы дать объективную оценку ситуации, а в том, чтобы попытаться оказать давление на Россию. Такие попытки не являются убедительными и не могут быть успешными", – заявил управляющий от РФ в МАГАТЭ.
Ранее 30 января посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга рассказал, что боевики украинского режима, несмотря на возможность катастрофических последствий, в течение 2025 года нанесли почти 30 ударов по объектам российской ядерной энергетики, из них 23 – по Запорожской атомной электростанции.
