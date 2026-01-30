https://crimea.ria.ru/20260130/zapad-molchit-v-magate-zayavili-ob-atakakh-vsu-na-atomnye-elektrostantsii-rf-1152832847.html

Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ

В западных СМИ нет никакой информации об ударах ВСУ по критически важной гражданской инфраструктуре России, в частности по атомным электростанциям, хотя всего...

2026-01-30T22:10

2026-01-30T22:10

2026-01-30T22:10

новости

магатэ

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

удары по украине

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В западных СМИ нет никакой информации об ударах ВСУ по критически важной гражданской инфраструктуре России, в частности по атомным электростанциям, хотя всего за несколько месяцев украинские вооруженные силы пытались атаковать не только Запорожскую, но и Курскую, Смоленскую и Нововоронежскую АЭС. Об этом заявил управляющий от РФ, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.Он особо подчеркнул, что информация об атаках ВСУ на критически важную гражданскую инфраструктуру Российской Федерации практически недоступна в западных СМИ, при этом в них много пишут об ударах ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре, которые на самом деле осуществляются в порядке ответа на агрессию Киева.По словам Ульянова, только за минувшую неделю вооруженные силы Украины выпустили по территории России более 3000 боеприпасов.Целями ВСУ становятся также другие гражданские объекты, в том числе задействованные в работе систем теплоснабжения, а также производственные предприятия, не имеющие отношения к военпрому, гражданские морские суд и портовая инфраструктура, транспорт экстренных служб и даже жилые дома, подчеркнул он.При этом украинские боевики осуществляют массированные удары, используя дроны, РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные снаряды, уточнил Ульянов.На фоне всего этого, по словам Ульянова, Нидерланды инициировали 30 января текущего года внеочередную сессию "главным образом для того, чтобы попытаться затвердить, будто российские удары по энергетической инфраструктуре Украины чреваты авариями на подконтрольных Киеву атомных электростанциях".Ранее 30 января посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга рассказал, что боевики украинского режима, несмотря на возможность катастрофических последствий, в течение 2025 года нанесли почти 30 ударов по объектам российской ядерной энергетики, из них 23 – по Запорожской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России Удары возмездия по Украине: что уничтожено

Новости

новости, магатэ, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, удары по украине, новости сво