Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
Жителя Ялты задержали по обвинению в пособничестве СБУ и передаче секретных военных сведений, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:16
2026-01-30T12:20
госизмена
ялта
севастополь
прокуратура республики крым
происшествия
сбу (служба безопасности украины)
задержание в крыму агента сбу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА новости Крым. Жителя Ялты задержали по обвинению в пособничестве СБУ и передаче секретных военных сведений, сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, 32-летний мужчина в 2023 году вышел на связь с представителями вражеской разведки и выразил готовность сотрудничать с ними. Незаконная деятельность крымчанина выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уголовное дело о государственной измене будет направлено в Верховный суд Крыма.Ранее сообщалось, что жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова.
ялта
севастополь
госизмена, ялта, севастополь, прокуратура республики крым, происшествия, сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе

Крымчанин пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных кораблях в Севастополе

12:16 30.01.2026 (обновлено: 12:20 30.01.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА новости Крым. Жителя Ялты задержали по обвинению в пособничестве СБУ и передаче секретных военных сведений, сообщает прокуратура Крыма.
По данным ведомства, 32-летний мужчина в 2023 году вышел на связь с представителями вражеской разведки и выразил готовность сотрудничать с ними.
"Обвиняемый по заданию куратора осуществил видеосъемку и зарисовал схемы размещения военных кораблей в городе Севастополе и военной техники в пригороде города Ялты. Всю собранную информацию он направил представителю иностранного государства", - уточнили в надзорном ведомстве.
Незаконная деятельность крымчанина выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело о государственной измене будет направлено в Верховный суд Крыма.
Ранее сообщалось, что жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
 
ГосизменаЯлтаСевастопольПрокуратура Республики КрымПроисшествияСБУ (Служба безопасности Украины)Задержание в Крыму агента СБУ
 
Лента новостейМолния