Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе

Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе

Жителя Ялты задержали по обвинению в пособничестве СБУ и передаче секретных военных сведений, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T12:16

2026-01-30T12:16

2026-01-30T12:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА новости Крым. Жителя Ялты задержали по обвинению в пособничестве СБУ и передаче секретных военных сведений, сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, 32-летний мужчина в 2023 году вышел на связь с представителями вражеской разведки и выразил готовность сотрудничать с ними. Незаконная деятельность крымчанина выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уголовное дело о государственной измене будет направлено в Верховный суд Крыма.Ранее сообщалось, что жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизменуЖитель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизменуЖительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ

