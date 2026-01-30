https://crimea.ria.ru/20260130/yaltinets-peredaval-sbu-skhemy-raspolozheniya-voennykh-rossiyskikh-korabley-1152816783.html
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
Жителя Ялты задержали по обвинению в пособничестве СБУ и передаче секретных военных сведений, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:16
2026-01-30T12:16
2026-01-30T12:20
госизмена
ялта
севастополь
прокуратура республики крым
происшествия
сбу (служба безопасности украины)
задержание в крыму агента сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА новости Крым. Жителя Ялты задержали по обвинению в пособничестве СБУ и передаче секретных военных сведений, сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, 32-летний мужчина в 2023 году вышел на связь с представителями вражеской разведки и выразил готовность сотрудничать с ними. Незаконная деятельность крымчанина выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уголовное дело о государственной измене будет направлено в Верховный суд Крыма.Ранее сообщалось, что жительница Джанкойского района Крыма осуждена на 15 лет за передачу Киеву данных о размещении российских систем ПВО, а также о дислокации ж/д составов армии России на территории полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизменуЖитель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизменуЖительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госизмена, ялта, севастополь, прокуратура республики крым, происшествия, сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу
Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
Крымчанин пойдет под суд за передачу СБУ данных о военных кораблях в Севастополе
12:16 30.01.2026 (обновлено: 12:20 30.01.2026)