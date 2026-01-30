https://crimea.ria.ru/20260130/vyvody-oon-po-krymu-i-donbassu-gluboko-oshibochny--kreml-1152821243.html

Выводы ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочны – Кремль

Выводы ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочны – Кремль

2026-01-30T13:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Кремль считает глубоко ошибочными выводы Секретариата ООН о том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Представитель Кремля также напомнил, что Россия по этому вопросу имеет свою, хорошо известную всем аргументированную позицию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова

