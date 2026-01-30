https://crimea.ria.ru/20260130/vtb-v-2025-godu-kazhdyy-pyatyy-zaemschik-s-rynochnoy-ipotekoy-pogasil-ee-1152814511.html

ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее - РИА Новости Крым, 30.01.2026

ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

Каждый второй клиент ВТБ, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году, регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит, сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Каждый второй клиент ВТБ, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году, регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит, сообщает пресс-служба банка.Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из 10 оформленных договоров. При этом в прошлом году основной объем выдач пришелся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился.В 2025 году рыночную ипотеку в ВТБ оформили около 8,3 тысячи клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний чек кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 миллиона рублей.Многие заемщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% клиентов банка с рыночной ипотекой гасили ее в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заемщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заемщики ВТБ направили около 8 миллиардов рублей. При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заемщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование. Интерес к этому инструменту снижения финансовой нагрузки стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года.Клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заемщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения еще больше приблизился к нулю.В этом году ВТБ ожидает повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на нее активизируется, что приведет к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

