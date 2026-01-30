Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/vtb-v-2025-godu-kazhdyy-pyatyy-zaemschik-s-rynochnoy-ipotekoy-pogasil-ee-1152814511.html
ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее - РИА Новости Крым, 30.01.2026
ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
Каждый второй клиент ВТБ, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году, регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит, сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T11:09
2026-01-30T11:09
банк
втб
ипотека
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111630/20/1116302082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3bbe7217c473d3d18a64ba0baa48515.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Каждый второй клиент ВТБ, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году, регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит, сообщает пресс-служба банка.Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из 10 оформленных договоров. При этом в прошлом году основной объем выдач пришелся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился.В 2025 году рыночную ипотеку в ВТБ оформили около 8,3 тысячи клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний чек кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 миллиона рублей.Многие заемщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% клиентов банка с рыночной ипотекой гасили ее в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заемщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заемщики ВТБ направили около 8 миллиардов рублей. При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заемщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование. Интерес к этому инструменту снижения финансовой нагрузки стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года.Клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заемщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения еще больше приблизился к нулю.В этом году ВТБ ожидает повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на нее активизируется, что приведет к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260119/tolko-odna-lgotnaya-ipoteka-na-semyu-kak-ogranichenie-izmenit-rynok-1152496312.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111630/20/1116302082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45392aaeecb0fa9bdb3158a87a437f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк, втб, ипотека, финансы

ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

11:09 30.01.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Каждый второй клиент ВТБ, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году, регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит, сообщает пресс-служба банка.
Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из 10 оформленных договоров. При этом в прошлом году основной объем выдач пришелся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился.
В 2025 году рыночную ипотеку в ВТБ оформили около 8,3 тысячи клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний чек кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 миллиона рублей.
Многие заемщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% клиентов банка с рыночной ипотекой гасили ее в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заемщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.
Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заемщики ВТБ направили около 8 миллиардов рублей. При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заемщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование. Интерес к этому инструменту снижения финансовой нагрузки стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года.
Клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заемщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения еще больше приблизился к нулю.
"В новых условиях для заемщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на ее высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке, позволяя клиентам направлять свободные деньги на вклады или другие инструменты инвестиций", — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
В этом году ВТБ ожидает повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на нее активизируется, что приведет к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
19 января, 20:48Радио "Спутник в Крыму"
Только одна льготная ипотека на семью: как ограничение изменит рынок
 
БанкВТБИпотекаФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
11:05Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса
10:51В Севастополе повысили выплату при заключении контракта с Минобороны
10:49Политика двойных стандартов: в Госдуме ответили ООН на заявление о Крыме
10:42В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну
10:34Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
10:07Агент Киева готовил убийство военного в Питере
09:53Новую котельную в Керчи запустят в начале следующего года
09:40В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знака
09:33В России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекцией
09:20Крым сохраняет позиции в "золотой пятерке" туристических лидеров России
09:15В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены
09:07Глава МИД Кубы заявил о топливной блокаде со стороны США
09:02Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих
08:44Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
08:39Народное единство в Крыму – история белорусов на полуострове
08:13В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины
07:57Рейд в Севастополе закрыли
07:45В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма
07:37Трамп объявил Кубу "угрозой национальной безопасности" США
Лента новостейМолния