https://crimea.ria.ru/20260130/vtb-v-2025-godu-kazhdyy-pyatyy-zaemschik-s-rynochnoy-ipotekoy-pogasil-ee-1152814511.html
ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее - РИА Новости Крым, 30.01.2026
ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
Каждый второй клиент ВТБ, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году, регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит, сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T11:09
2026-01-30T11:09
2026-01-30T11:09
банк
втб
ипотека
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111630/20/1116302082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3bbe7217c473d3d18a64ba0baa48515.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Каждый второй клиент ВТБ, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году, регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит, сообщает пресс-служба банка.Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из 10 оформленных договоров. При этом в прошлом году основной объем выдач пришелся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился.В 2025 году рыночную ипотеку в ВТБ оформили около 8,3 тысячи клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний чек кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 миллиона рублей.Многие заемщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% клиентов банка с рыночной ипотекой гасили ее в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заемщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заемщики ВТБ направили около 8 миллиардов рублей. При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заемщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование. Интерес к этому инструменту снижения финансовой нагрузки стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года.Клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заемщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения еще больше приблизился к нулю.В этом году ВТБ ожидает повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на нее активизируется, что приведет к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260119/tolko-odna-lgotnaya-ipoteka-na-semyu-kak-ogranichenie-izmenit-rynok-1152496312.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111630/20/1116302082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45392aaeecb0fa9bdb3158a87a437f59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк, втб, ипотека, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Каждый второй клиент ВТБ, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году, регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит, сообщает пресс-служба банка.
Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из 10 оформленных договоров. При этом в прошлом году основной объем выдач пришелся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился.
В 2025 году рыночную ипотеку в ВТБ оформили около 8,3 тысячи клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний чек кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 миллиона рублей.
Многие заемщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% клиентов банка с рыночной ипотекой гасили ее в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заемщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.
Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заемщики ВТБ направили около 8 миллиардов рублей. При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заемщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование. Интерес к этому инструменту снижения финансовой нагрузки стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года.
Клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заемщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения еще больше приблизился к нулю.
"В новых условиях для заемщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на ее высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке, позволяя клиентам направлять свободные деньги на вклады или другие инструменты инвестиций", — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
В этом году ВТБ ожидает повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на нее активизируется, что приведет к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.