ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России

2026-01-30T13:03

министерство иностранных дел рф (мид рф)

родион мирошник

происшествия

скорая помощь

обстрелы всу

атаки всу

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять спасателей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в пятницу.По его мнению, такие масштабы атак по санитарному транспорту только подчеркивают, что Киев открыто игнорирует норму международного гуманитарного права и ведет целенаправленную охоту за автомобилями с красным крестом на борту.Не меньшей опасности подвергаются спасатели МЧС России, работники аварийных коммунальных служб, которые прибывают на место разрушения от взрывов, произошедших в результате атак вооруженных формирований Украины.Так, за прошедшие 12 месяцев в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять спасателей, еще 78 получили ранения различной степени тяжести.Численность пострадавших сотрудников аварийных служб за последний год выросла на 40%, уточнил Мирошник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области ВСУ ударили по поликлинике в Каховке

2026

Новости

