https://crimea.ria.ru/20260130/vsu-vedet-nastoyaschuyu-okhotu-na-medikov-i-spasateley--mid-rossii-1152819623.html
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России - РИА Новости Крым, 30.01.2026
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T13:03
2026-01-30T13:03
2026-01-30T13:03
министерство иностранных дел рф (мид рф)
родион мирошник
происшествия
скорая помощь
обстрелы всу
атаки всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142108110_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_a71383150013ecb6995bfd32e9ae1c94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять спасателей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в пятницу.По его мнению, такие масштабы атак по санитарному транспорту только подчеркивают, что Киев открыто игнорирует норму международного гуманитарного права и ведет целенаправленную охоту за автомобилями с красным крестом на борту.Не меньшей опасности подвергаются спасатели МЧС России, работники аварийных коммунальных служб, которые прибывают на место разрушения от взрывов, произошедших в результате атак вооруженных формирований Украины.Так, за прошедшие 12 месяцев в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять спасателей, еще 78 получили ранения различной степени тяжести.Численность пострадавших сотрудников аварийных служб за последний год выросла на 40%, уточнил Мирошник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142108110_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_b7ba83cd2c4b206dae8133520e216112.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, происшествия, скорая помощь, обстрелы всу, атаки всу, новости
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
Десять медиков и пять спасателей били убиты боевиками ВСУ в 2025 году – МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять спасателей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в пятницу.
"Ударные БПЛА стали основным средством нанесения ударов по врачам, медицинским учреждениям и санитарным автомобилям. За минувший год украинские боевики, по данным Министерства здравоохранения России, атаковали 56 гражданских автомобилей скорой помощи. За минувший год от ударов украинских боевиков пострадали 50 медицинских работников, 10 из них погибли ", - сказал дипломат.
По его мнению, такие масштабы атак по санитарному транспорту только подчеркивают, что Киев открыто игнорирует норму международного гуманитарного права и ведет целенаправленную охоту за автомобилями с красным крестом на борту.
Не меньшей опасности подвергаются спасатели МЧС России, работники аварийных коммунальных служб, которые прибывают на место разрушения от взрывов, произошедших в результате атак вооруженных формирований Украины.
Так, за прошедшие 12 месяцев в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять спасателей, еще 78 получили ранения различной степени тяжести.
Численность пострадавших сотрудников аварийных служб за последний год выросла на 40%, уточнил Мирошник.
"Всего за год жертвами преднамеренных ударов и повторных атак стали 77 сотрудников, прибывшие восстанавливать разрушенную нацистами инфраструктуру, необходимую для жизни гражданского населения. 11 ремонтников в результате ударов боевиков погибли", - подчеркнул дипломат.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: