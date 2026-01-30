Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России - РИА Новости Крым, 30.01.2026
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T13:03
2026-01-30T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять спасателей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в пятницу.По его мнению, такие масштабы атак по санитарному транспорту только подчеркивают, что Киев открыто игнорирует норму международного гуманитарного права и ведет целенаправленную охоту за автомобилями с красным крестом на борту.Не меньшей опасности подвергаются спасатели МЧС России, работники аварийных коммунальных служб, которые прибывают на место разрушения от взрывов, произошедших в результате атак вооруженных формирований Украины.Так, за прошедшие 12 месяцев в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять спасателей, еще 78 получили ранения различной степени тяжести.Численность пострадавших сотрудников аварийных служб за последний год выросла на 40%, уточнил Мирошник.
ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России

Десять медиков и пять спасателей били убиты боевиками ВСУ в 2025 году – МИД России

13:03 30.01.2026
 
© Telegram Андрей АлексеенкоБоевики ВСУ атаковали машину "скорой помощи" на Херсонщине
Боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи на Херсонщине
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В минувшем году жертвами преднамеренных ударов и повторных атак ВСУ стали 77 сотрудников экстренных и аварийных служб, в том числе десять медиков и пять спасателей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в пятницу.

"Ударные БПЛА стали основным средством нанесения ударов по врачам, медицинским учреждениям и санитарным автомобилям. За минувший год украинские боевики, по данным Министерства здравоохранения России, атаковали 56 гражданских автомобилей скорой помощи. За минувший год от ударов украинских боевиков пострадали 50 медицинских работников, 10 из них погибли ", - сказал дипломат.

По его мнению, такие масштабы атак по санитарному транспорту только подчеркивают, что Киев открыто игнорирует норму международного гуманитарного права и ведет целенаправленную охоту за автомобилями с красным крестом на борту.
Не меньшей опасности подвергаются спасатели МЧС России, работники аварийных коммунальных служб, которые прибывают на место разрушения от взрывов, произошедших в результате атак вооруженных формирований Украины.
Так, за прошедшие 12 месяцев в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять спасателей, еще 78 получили ранения различной степени тяжести.
Численность пострадавших сотрудников аварийных служб за последний год выросла на 40%, уточнил Мирошник.
"Всего за год жертвами преднамеренных ударов и повторных атак стали 77 сотрудников, прибывшие восстанавливать разрушенную нацистами инфраструктуру, необходимую для жизни гражданского населения. 11 ремонтников в результате ударов боевиков погибли", - подчеркнул дипломат.
