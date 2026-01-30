https://crimea.ria.ru/20260130/v-sovfede-otvetili-na-dovody-oon-po-samoopredeleniyu-kryma-1152807243.html

В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма

2026-01-30T07:45

2026-01-30T07:45

2026-01-30T07:45

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/87/1115388707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a97fd836f7839e05986483b6efddc99f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в своих доводах о том, что к Крыму и Донбассу якобы неприменимо право на самоопределение, злоупотребляет пробелами в Уставе ООН в политических целях. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим.Сенатор пояснил, что в Уставе организации заложено неразрешимое противоречие в равенстве принципов самоопределения и территориальной целостности. Поскольку территориальная целостность не допускает самоопределения, а самоопределением народы нарушают территориальную целостность тех государств, от которых они хотят отделиться.По мнению вице-спикера Совфеда, необходимо прописывать в международном праве, вплоть до Устава ООН, четкую иерархию двух принципов по отношению друг к другу.В частности, в нормальных условиях главенствующим принципом межгосударственных отношений должна быть территориальная целостность государств, но только при условии, что эта территориальная целостность обеспечивается на основе конституции страны и при ее неукоснительном соблюдении. Если же конституция нарушается, главенствующим автоматически должно становиться право народов, не согласных с таким нарушением, на свое самоопределение.Также право на самоопределение должно главенствовать в том случае, если государство обеспечивает свою целостность неконституционными средствами, то есть военным путем, через применение армии против собственного населения. Эта ситуация относится к Донбассу и Новороссии, подчеркнул Косачев.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД ответили на слова Стубба о КрымеПочему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о ГренландииЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для Киева

2026

