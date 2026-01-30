В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы" Крыма.
"В настоящее время осуществляется активный демонтаж старого плиточного покрытия и бордюрного камня, освобождая пространство для укладки новых материалов", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется формированию комфортной зоны отдыха – рядом с прудом появятся многоуровневые скамейки.
"Эти уютные места отдыха будут располагаться прямо за пирсом с катамаранами", - добавили в пресс-службе.
Работы по благоустройству в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались летом 2025 года. Строители уложили более 15 тысяч "квадратов" тротуарной плитки, установили свыше 10 тысяч погонных метров бортового камня, проложили 190 метров ливневой канализации, 2,5 км слаботочного кабеля и 3,6 км силового кабеля, смонтировали систему автополива.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в текущем году завершится благоустройство трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский. В августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
