В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина

2026-01-30T14:27

крым

симферополь

благоустройство

парк юрия гагарина в симферополе

парки крыма

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

городская среда

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы" Крыма.Особое внимание уделяется формированию комфортной зоны отдыха – рядом с прудом появятся многоуровневые скамейки."Эти уютные места отдыха будут располагаться прямо за пирсом с катамаранами", - добавили в пресс-службе.Работы по благоустройству в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались летом 2025 года. Строители уложили более 15 тысяч "квадратов" тротуарной плитки, установили свыше 10 тысяч погонных метров бортового камня, проложили 190 метров ливневой канализации, 2,5 км слаботочного кабеля и 3,6 км силового кабеля, смонтировали систему автополива.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в текущем году завершится благоустройство трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский. В августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планахНа уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионовНовый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе

