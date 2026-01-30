Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/v-simferopole-blagoustraivayut-pribrezhnuyu-zonu-v-parke-gagarina-1152823490.html
В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
В Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы"... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T14:27
2026-01-30T14:27
крым
симферополь
благоустройство
парк юрия гагарина в симферополе
парки крыма
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152822801_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7cd1f66a52e26128d7f465103b6ded06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы" Крыма.Особое внимание уделяется формированию комфортной зоны отдыха – рядом с прудом появятся многоуровневые скамейки."Эти уютные места отдыха будут располагаться прямо за пирсом с катамаранами", - добавили в пресс-службе.Работы по благоустройству в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались летом 2025 года. Строители уложили более 15 тысяч "квадратов" тротуарной плитки, установили свыше 10 тысяч погонных метров бортового камня, проложили 190 метров ливневой канализации, 2,5 км слаботочного кабеля и 3,6 км силового кабеля, смонтировали систему автополива.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в текущем году завершится благоустройство трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский. В августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планахНа уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионовНовый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
крым
симферополь
парк юрия гагарина в симферополе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152822801_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2018850d0351a7c4f88ff8efc134b27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, благоустройство, парк юрия гагарина в симферополе, парки крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , городская среда, новости крыма
В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина

В Симферополе обновляют прибрежную зону у пруда в парке Гагарина

14:27 30.01.2026
 
© Фото: Парки столицыПарк Гагарина в Симферополе
Парк Гагарина в Симферополе
© Фото: Парки столицы
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы" Крыма.
"В настоящее время осуществляется активный демонтаж старого плиточного покрытия и бордюрного камня, освобождая пространство для укладки новых материалов", - говорится в сообщении.
© Фото: Парки столицыПарк Гагарина в Симферополе
Парк Гагарина в Симферополе
© Фото: Парки столицы
Парк Гагарина в Симферополе
Особое внимание уделяется формированию комфортной зоны отдыха – рядом с прудом появятся многоуровневые скамейки.
"Эти уютные места отдыха будут располагаться прямо за пирсом с катамаранами", - добавили в пресс-службе.
© Фото: Парки столицыПарк Гагарина в Симферополе
Парк Гагарина в Симферополе
© Фото: Парки столицы
Парк Гагарина в Симферополе
Работы по благоустройству в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – начались летом 2025 года. Строители уложили более 15 тысяч "квадратов" тротуарной плитки, установили свыше 10 тысяч погонных метров бортового камня, проложили 190 метров ливневой канализации, 2,5 км слаботочного кабеля и 3,6 км силового кабеля, смонтировали систему автополива.
© Фото: Парки столицыПарк Гагарина в Симферополе
Парк Гагарина в Симферополе
© Фото: Парки столицы
Парк Гагарина в Симферополе
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в текущем году завершится благоустройство трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Гагарина и сквера Победы в Симферополе, а также сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский. В августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах
На уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов
Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
 
КрымСимферопольБлагоустройствоПарк Юрия Гагарина в СимферополеПарки КрымаМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"Городская средаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными
14:59В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
14:47В Крыму проведут патриотический арт-фестиваль для людей всех возрастов
14:39Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года
14:27В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
14:15Транспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купить
13:44Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации
13:31Выводы ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочны – Кремль
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
12:51Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
12:45В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных
12:39Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
12:32Удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:26Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
12:22Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:19Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
12:16Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
12:09Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
Лента новостейМолния