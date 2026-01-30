Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе повысили выплату при заключении контракта с Минобороны - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Севастополе повысили выплату при заключении контракта с Минобороны
В Севастополе повысили выплату при заключении контракта с Минобороны - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Севастополе повысили выплату при заключении контракта с Минобороны
В Севастополе до 900 тысяч увеличена региональная единовременная выплата для участников СВО, заключивших контракт с Минобороны с февраля 2026 года. Об этом... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до 900 тысяч увеличена региональная единовременная выплата для участников СВО, заключивших контракт с Минобороны с февраля 2026 года. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, соответствующее постановление принято на заседании правительства города. До этого, с прошлого года, такая выплата в Севастополе составляла 700 тысяч рублей. Она назначается беззаявительно на основании данных из военкомата.В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. В сентябре в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, участники сво, новости сво, михаил развожаев
В Севастополе повысили выплату при заключении контракта с Минобороны

В Севастополе выплата при заключении контракта с МО выросла до 900 тысяч – Развожаев

10:51 30.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до 900 тысяч увеличена региональная единовременная выплата для участников СВО, заключивших контракт с Минобороны с февраля 2026 года. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.

"По моему поручению размер региональной единовременной выплаты для участников специальной военной операции, которые с 1 февраля 2026 года заключат контракт с Минобороны для прохождения военной службы, в том числе в подразделениях беспилотных систем, составит 900 тысяч рублей", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее постановление принято на заседании правительства города. До этого, с прошлого года, такая выплата в Севастополе составляла 700 тысяч рублей. Она назначается беззаявительно на основании данных из военкомата.
"В Севастополе действует широкий спектр мер поддержки для участников специальной военной операции. В их числе и предоставление земельных участков, и компенсация в миллион рублей, и социальные выплаты, и компенсация расходов на оплатууслуг ЖКХ, и бесплатный проезд в пассажирском транспорте, и право на получение бесплатной юридической помощи, и помощь в трудоустройстве и другие меры", – также перечислил Развожаев.
В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. В сентябре в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО
В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя
 
