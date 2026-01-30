В Севастополе повысили выплату при заключении контракта с Минобороны

https://crimea.ria.ru/20260130/v-sevastopole-povysili-vyplatu-pri-zaklyuchenii-kontrakta-s-minoborony-1152813783.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до 900 тысяч увеличена региональная единовременная выплата для участников СВО, заключивших контракт с Минобороны с февраля 2026 года. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, соответствующее постановление принято на заседании правительства города. До этого, с прошлого года, такая выплата в Севастополе составляла 700 тысяч рублей. Она назначается беззаявительно на основании данных из военкомата.В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. В сентябре в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВОВ Севастополе построен социальный кластер для семей военных – РазвожаевВремя непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя

