В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе нашли множественные нарушения при работе канализационно-очистных сооружений (КОС). Их устранили после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве."По требованию Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора устранены нарушения при эксплуатации канализационно-очистных сооружений", – сказано в сообщении.В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В ряде случаев не обеспечивались надлежащие условия для хранения дезинфицирующих средств, личной и специальной одежды сотрудников, отсутствовала контейнерная площадка для сбора отходов, помещения для персонала требовали ремонта, уточнили в прокуратуре.На одном из объектов помещение для очистки не обеспечивалось местной системой вытяжной вентиляции, на другом – имелись повреждения покрытия на площадке для накопления илового осадка.Директору "Водоканала" внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены.Проверку исполнения действующего законодательства при эксплуатации канализационно-очистных сооружений в городе Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела совместно со специалистами Росприроднадзора и Роспотребнадзора.В конце 2025 года сообщалось, то в Севастополе на Античном проспекте запустили новую канализационную насосную станцию. Объект улучшит качество услуг водоотведения и минимизирует риски аварий. Она полностью автоматизирована, оборудована резервным генератором, построена за пределами жилой зоны с соблюдением всех санитарных и охранных норм, что гарантирует жителям комфорт и безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителямМасштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы КрымаНа модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей

