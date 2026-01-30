https://crimea.ria.ru/20260130/v-sevastopole-nashli-grubye-narusheniya-pri-pri-ekspluatatsii-ochistnykh-1152818086.html
В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных
2026-01-30T12:45
2026-01-30T12:45
2026-01-30T12:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе нашли множественные нарушения при работе канализационно-очистных сооружений (КОС). Их устранили после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве."По требованию Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора устранены нарушения при эксплуатации канализационно-очистных сооружений", – сказано в сообщении.В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В ряде случаев не обеспечивались надлежащие условия для хранения дезинфицирующих средств, личной и специальной одежды сотрудников, отсутствовала контейнерная площадка для сбора отходов, помещения для персонала требовали ремонта, уточнили в прокуратуре.На одном из объектов помещение для очистки не обеспечивалось местной системой вытяжной вентиляции, на другом – имелись повреждения покрытия на площадке для накопления илового осадка.Директору "Водоканала" внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены.Проверку исполнения действующего законодательства при эксплуатации канализационно-очистных сооружений в городе Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела совместно со специалистами Росприроднадзора и Роспотребнадзора.В конце 2025 года сообщалось, то в Севастополе на Античном проспекте запустили новую канализационную насосную станцию. Объект улучшит качество услуг водоотведения и минимизирует риски аварий. Она полностью автоматизирована, оборудована резервным генератором, построена за пределами жилой зоны с соблюдением всех санитарных и охранных норм, что гарантирует жителям комфорт и безопасность.
Очистные сооружения в Севастополе эксплуатировали с нарушениями требований СанПиН
12:45 30.01.2026 (обновлено: 12:46 30.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе нашли множественные нарушения при работе канализационно-очистных сооружений (КОС). Их устранили после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
"По требованию Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора устранены нарушения при эксплуатации канализационно-очистных сооружений", – сказано в сообщении.
В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В ряде случаев не обеспечивались надлежащие условия для хранения дезинфицирующих средств, личной и специальной одежды сотрудников, отсутствовала контейнерная площадка для сбора отходов, помещения для персонала требовали ремонта, уточнили в прокуратуре.
На одном из объектов помещение для очистки не обеспечивалось местной системой вытяжной вентиляции, на другом – имелись повреждения покрытия на площадке для накопления илового осадка.
"На всех КОС на момент проверки отсутствовали сведения об осуществлении производственного контроля и проведении противопаразитарных мероприятий в местах осадка сточных вод", – добавили в городском надзорном ведомстве.
Директору "Водоканала" внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены.
Проверку исполнения действующего законодательства при эксплуатации канализационно-очистных сооружений в городе Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела совместно со специалистами Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
В конце 2025 года сообщалось, то в Севастополе на Античном проспекте запустили новую канализационную насосную станцию
. Объект улучшит качество услуг водоотведения и минимизирует риски аварий. Она полностью автоматизирована, оборудована резервным генератором, построена за пределами жилой зоны с соблюдением всех санитарных и охранных норм, что гарантирует жителям комфорт и безопасность.
