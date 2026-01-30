https://crimea.ria.ru/20260130/v-sevastopole-muzhchina-vzyal-kredit-na-umershuyu-eks-vozlyublennuyu-1152815098.html
В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
В Севастополе приезжий из Мелитополя мужчина оформил кредит на умершую бывшую возлюбленную. Об этом рассказали в полиции города. РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приезжий из Мелитополя мужчина оформил кредит на умершую бывшую возлюбленную. Об этом рассказали в полиции города.
По данным правоохранительных органов, 35-летний маляр, приехавший на заработки, некоторое время проживал с 38-летней жительницей Севастополя. Для перевода доходов со стройки мужчина попросил у сожительницы доступ к интернет-банкингу. Отношения со временем завершились, пара разъехалась, однако "финансовая связь", как выяснилось, осталась.
Позже, просматривая страницу бывшей в социальных сетях, мужчина обратил внимание на комментарии с соболезнованиями под одной из фотографий. Делать выводы он стал не о жизни, а о возможностях: доступ к банковскому счету по-прежнему был в его распоряжении.
"Рассчитывая, что никто не заметит его финансового маневра, хитрец подал от имени умершей заявку на кредит и получил 150 тысяч рублей, которые сразу же перевел себе на карту, а впоследствии потратил на свои покупки", – рассказали в полиции.
Однако схема оказалась не столь безупречной. Сотрудники коммерческого банка обратили внимание на подозрительную операцию и передали информацию в полицию. В результате оперативники управления уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого.
Теперь мужчине предстоит отвечать по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В качестве возможного наказания предусмотрены исправительные работы сроком до одного года, принудительные работы до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.
Ранее сообщалось
, что на Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери.
