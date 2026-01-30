Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/v-sevastopole-muzhchina-vzyal-kredit-na-umershuyu-eks-vozlyublennuyu-1152815098.html
В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
В Севастополе приезжий из Мелитополя мужчина оформил кредит на умершую бывшую возлюбленную. Об этом рассказали в полиции города. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T11:26
2026-01-30T11:26
севастополь
мошенничество
новости севастополя
закон и право
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приезжий из Мелитополя мужчина оформил кредит на умершую бывшую возлюбленную. Об этом рассказали в полиции города.По данным правоохранительных органов, 35-летний маляр, приехавший на заработки, некоторое время проживал с 38-летней жительницей Севастополя. Для перевода доходов со стройки мужчина попросил у сожительницы доступ к интернет-банкингу. Отношения со временем завершились, пара разъехалась, однако "финансовая связь", как выяснилось, осталась.Позже, просматривая страницу бывшей в социальных сетях, мужчина обратил внимание на комментарии с соболезнованиями под одной из фотографий. Делать выводы он стал не о жизни, а о возможностях: доступ к банковскому счету по-прежнему был в его распоряжении.Однако схема оказалась не столь безупречной. Сотрудники коммерческого банка обратили внимание на подозрительную операцию и передали информацию в полицию. В результате оперативники управления уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого.Теперь мужчине предстоит отвечать по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В качестве возможного наказания предусмотрены исправительные работы сроком до одного года, принудительные работы до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.Ранее сообщалось, что на Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СКВ Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллионаМебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мошенничество, новости севастополя, закон и право, умвд россии по севастополю
В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную

В Севастополе приезжий мужчина оформил кредит на умершую бывшую возлюбленную

11:26 30.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приезжий из Мелитополя мужчина оформил кредит на умершую бывшую возлюбленную. Об этом рассказали в полиции города.
По данным правоохранительных органов, 35-летний маляр, приехавший на заработки, некоторое время проживал с 38-летней жительницей Севастополя. Для перевода доходов со стройки мужчина попросил у сожительницы доступ к интернет-банкингу. Отношения со временем завершились, пара разъехалась, однако "финансовая связь", как выяснилось, осталась.
Позже, просматривая страницу бывшей в социальных сетях, мужчина обратил внимание на комментарии с соболезнованиями под одной из фотографий. Делать выводы он стал не о жизни, а о возможностях: доступ к банковскому счету по-прежнему был в его распоряжении.
"Рассчитывая, что никто не заметит его финансового маневра, хитрец подал от имени умершей заявку на кредит и получил 150 тысяч рублей, которые сразу же перевел себе на карту, а впоследствии потратил на свои покупки", – рассказали в полиции.
Однако схема оказалась не столь безупречной. Сотрудники коммерческого банка обратили внимание на подозрительную операцию и передали информацию в полицию. В результате оперативники управления уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого.
Теперь мужчине предстоит отвечать по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В качестве возможного наказания предусмотрены исправительные работы сроком до одного года, принудительные работы до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.
Ранее сообщалось, что на Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК
В Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллиона
Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
 
СевастопольМошенничествоНовости СевастополяЗакон и правоУМВД России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
12:51Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
12:45В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных
12:39Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
12:32Удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:26Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
12:22Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:19Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
12:16Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
12:09Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
12:03Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
11:54В Бахчисарае обновят центр города
11:44Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
11:38Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
11:26В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
11:18Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
11:09ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
11:05Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса
Лента новостейМолния