В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приезжий из Мелитополя мужчина оформил кредит на умершую бывшую возлюбленную. Об этом рассказали в полиции города.По данным правоохранительных органов, 35-летний маляр, приехавший на заработки, некоторое время проживал с 38-летней жительницей Севастополя. Для перевода доходов со стройки мужчина попросил у сожительницы доступ к интернет-банкингу. Отношения со временем завершились, пара разъехалась, однако "финансовая связь", как выяснилось, осталась.Позже, просматривая страницу бывшей в социальных сетях, мужчина обратил внимание на комментарии с соболезнованиями под одной из фотографий. Делать выводы он стал не о жизни, а о возможностях: доступ к банковскому счету по-прежнему был в его распоряжении.Однако схема оказалась не столь безупречной. Сотрудники коммерческого банка обратили внимание на подозрительную операцию и передали информацию в полицию. В результате оперативники управления уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого.Теперь мужчине предстоит отвечать по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В качестве возможного наказания предусмотрены исправительные работы сроком до одного года, принудительные работы до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.Ранее сообщалось, что на Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СКВ Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллионаМебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей

