В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"

В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"

2026-01-30T16:12

2026-01-30T16:12

2026-01-30T16:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе начались подготовительные работы перед реставрацией кинотеатра "Родина". Это первый шаг в комплексе работ по сохранению уникальных зданий балаклавской набережной, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Родина" — здание, построенное в 1910–1914 годах в стиле раннего модерна. Изначально кинотеатр назывался Mon Repos — "Мой покой". Он долгие годы радовал жителей и гостей Балаклавы, но в 1995 году был закрыт как аварийный. Сейчас власти возвращают ему исторический облик начала XX века: по старым фотографиям восстановят и утраченные скульптуры, которые стояли в нишах фасада.Сейчас новый собственник приступил к работам: по согласованию с Севприроднадзором убраны заросли во внутреннем дворе, демонтируются пристройки, которые появились в разные годы и не являются частью объекта культурного наследия.После реставрации "Родина" сохранит свое назначение: здесь появятся три современных кинозала, восстановят летний кинотеатр, откроются кафе‑бистро, панорамный кино‑бар, туристско‑информационный клуб и выставочное пространство. Кинокультурный центр планирует тесно сотрудничать с местными художниками, подчеркнул губернатор.Реставрацию кинотеатра "Родина" на набережной Назукина в Балаклаве анонсировали еще пять лет назад. Тогда в правительстве сообщили, что на объекте ведутся проектно-изыскательские работы, а непосредственно реставрационные начнут в 2020-м. Ремонтно-реставрационные работы объекта включали в государственную программу "Развитие культуры и туризма Севастополя на 2017-2021 годы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в БалаклавеКакие причалы отремонтируют в СевастополеВ Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту

