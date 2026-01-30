https://crimea.ria.ru/20260130/v-sevastopole-gotovyatsya-k-restavratsii-istoricheskogo-kinoteatra-1152827244.html
В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина" - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
В Севастополе начались подготовительные работы перед реставрацией кинотеатра "Родина". Это первый шаг в комплексе работ по сохранению уникальных зданий... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T16:12
2026-01-30T16:12
2026-01-30T16:13
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
реставрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0c/1140305245_4:0:831:465_1920x0_80_0_0_1dcc416fac6d284fabd73e3432db9388.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе начались подготовительные работы перед реставрацией кинотеатра "Родина". Это первый шаг в комплексе работ по сохранению уникальных зданий балаклавской набережной, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Родина" — здание, построенное в 1910–1914 годах в стиле раннего модерна. Изначально кинотеатр назывался Mon Repos — "Мой покой". Он долгие годы радовал жителей и гостей Балаклавы, но в 1995 году был закрыт как аварийный. Сейчас власти возвращают ему исторический облик начала XX века: по старым фотографиям восстановят и утраченные скульптуры, которые стояли в нишах фасада.Сейчас новый собственник приступил к работам: по согласованию с Севприроднадзором убраны заросли во внутреннем дворе, демонтируются пристройки, которые появились в разные годы и не являются частью объекта культурного наследия.После реставрации "Родина" сохранит свое назначение: здесь появятся три современных кинозала, восстановят летний кинотеатр, откроются кафе‑бистро, панорамный кино‑бар, туристско‑информационный клуб и выставочное пространство. Кинокультурный центр планирует тесно сотрудничать с местными художниками, подчеркнул губернатор.Реставрацию кинотеатра "Родина" на набережной Назукина в Балаклаве анонсировали еще пять лет назад. Тогда в правительстве сообщили, что на объекте ведутся проектно-изыскательские работы, а непосредственно реставрационные начнут в 2020-м. Ремонтно-реставрационные работы объекта включали в государственную программу "Развитие культуры и туризма Севастополя на 2017-2021 годы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в БалаклавеКакие причалы отремонтируют в СевастополеВ Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0c/1140305245_108:0:728:465_1920x0_80_0_0_ab2523438815b853468e480501d90dc2.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, реставрация
В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
В Балаклаве готовятся к реставрации кинотеатра "Родина" на набережной
16:12 30.01.2026 (обновлено: 16:13 30.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе начались подготовительные работы перед реставрацией кинотеатра "Родина". Это первый шаг в комплексе работ по сохранению уникальных зданий балаклавской набережной, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Родина" — здание, построенное в 1910–1914 годах в стиле раннего модерна. Изначально кинотеатр назывался Mon Repos — "Мой покой". Он долгие годы радовал жителей и гостей Балаклавы, но в 1995 году был закрыт как аварийный. Сейчас власти возвращают ему исторический облик начала XX века: по старым фотографиям восстановят и утраченные скульптуры, которые стояли в нишах фасада.
"В этом году начинается основной этап реставрации кинотеатра. В конце 2025 года были получены все разрешения — на строительство и на реставрацию, проект одобрен госэкспертизой и согласован с Севнаследием", - рассказал градоначальник.
Сейчас новый собственник приступил к работам: по согласованию с Севприроднадзором убраны заросли во внутреннем дворе, демонтируются пристройки, которые появились в разные годы и не являются частью объекта культурного наследия.
"Работы ведутся крайне деликатно, учитывая плотное соседство с детским садом и жилыми домами. Подрядчик заранее встретился с жителями. Обо всех сложных этапах людей предупреждают прямо в домовых чатах. А на время тихого часа в соседнем детском саду останавливают все шумные и вибрационные работы", - отметил Развожаев.
После реставрации "Родина" сохранит свое назначение: здесь появятся три современных кинозала, восстановят летний кинотеатр, откроются кафе‑бистро, панорамный кино‑бар, туристско‑информационный клуб и выставочное пространство. Кинокультурный центр планирует тесно сотрудничать с местными художниками, подчеркнул губернатор.
Реставрацию кинотеатра "Родина" на набережной Назукина в Балаклаве анонсировали
еще пять лет назад. Тогда в правительстве сообщили, что на объекте ведутся проектно-изыскательские работы, а непосредственно реставрационные начнут в 2020-м. Ремонтно-реставрационные работы объекта включали в государственную программу "Развитие культуры и туризма Севастополя на 2017-2021 годы".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: