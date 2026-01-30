https://crimea.ria.ru/20260130/v-rossii-pridumali-sposob-borby-s-vnutribolnichnoy-infektsiey-1152810022.html

В России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекцией

В России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекцией - РИА Новости Крым, 30.01.2026

В России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекцией

Новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией с использованием индивидуальных ингаляций разработан в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T09:33

2026-01-30T09:33

2026-01-30T09:33

медицина

здравоохранение в россии

новости

наука и технологии

здоровье

инфекции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130265375_660:202:1530:691_1920x0_80_0_0_85188539a6ffdb5f23c619764a3c3ec9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией с использованием индивидуальных ингаляций разработан в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, академика РАН Андрея Гречко.Технология позволит снизить применение антибиотиков в текущей ситуации, когда каждый десятый случай внутрибольничной инфекции сопровождается антибиотикорезистентностью. Новая технология лечения позволяет оперативно создать индивидуальную формулу фагового комплекса лечения в зависимости от "бактериального пейзажа". Как подчеркнул ученый, речь идет о спасении тысяч жизней.По данным Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, эффективность и безопасность метода доказаны на значительной выборке пациентов, находящихся в реанимации. По мнению специалистов, такое лечение будет доступнее и дешевле антибиотиков и может быть применено уже в 2027 году.Внутрибольничные инфекции – любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения, поражающие больного в процессе его госпитализации или посещения медицинской организации. Инфекция считается внутрибольничной, если она впервые проявляется через 48 часов или более после нахождения в больнице, при условии отсутствия клинических проявлений этих инфекций в момент поступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулезаЭффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%Препарат от рака груди – в России завершены доклинические испытания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, здравоохранение в россии, новости, наука и технологии, здоровье, инфекции