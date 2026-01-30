Рейтинг@Mail.ru
В России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекцией
Новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией с использованием индивидуальных ингаляций разработан в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора
медицина
здравоохранение в россии
новости
наука и технологии
здоровье
инфекции
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией с использованием индивидуальных ингаляций разработан в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, академика РАН Андрея Гречко.Технология позволит снизить применение антибиотиков в текущей ситуации, когда каждый десятый случай внутрибольничной инфекции сопровождается антибиотикорезистентностью. Новая технология лечения позволяет оперативно создать индивидуальную формулу фагового комплекса лечения в зависимости от "бактериального пейзажа". Как подчеркнул ученый, речь идет о спасении тысяч жизней.По данным Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, эффективность и безопасность метода доказаны на значительной выборке пациентов, находящихся в реанимации. По мнению специалистов, такое лечение будет доступнее и дешевле антибиотиков и может быть применено уже в 2027 году.Внутрибольничные инфекции – любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения, поражающие больного в процессе его госпитализации или посещения медицинской организации. Инфекция считается внутрибольничной, если она впервые проявляется через 48 часов или более после нахождения в больнице, при условии отсутствия клинических проявлений этих инфекций в момент поступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулезаЭффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%Препарат от рака груди – в России завершены доклинические испытания
В России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекцией

Российские ученые нашли новый способ борьбы с внутрибольничной инфекцией

09:33 30.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОнкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова
Онкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией с использованием индивидуальных ингаляций разработан в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, академика РАН Андрея Гречко.
"Учеными центра разработана и внедрена в клиническую практику уникальная отечественная стратегия антимикробной терапии на основе персонализированного использования бактериофагов для пациентов в хроническом критическом состоянии", – цитирует агентство Гречко.
Технология позволит снизить применение антибиотиков в текущей ситуации, когда каждый десятый случай внутрибольничной инфекции сопровождается антибиотикорезистентностью. Новая технология лечения позволяет оперативно создать индивидуальную формулу фагового комплекса лечения в зависимости от "бактериального пейзажа". Как подчеркнул ученый, речь идет о спасении тысяч жизней.
По данным Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, эффективность и безопасность метода доказаны на значительной выборке пациентов, находящихся в реанимации. По мнению специалистов, такое лечение будет доступнее и дешевле антибиотиков и может быть применено уже в 2027 году.
Внутрибольничные инфекции – любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения, поражающие больного в процессе его госпитализации или посещения медицинской организации. Инфекция считается внутрибольничной, если она впервые проявляется через 48 часов или более после нахождения в больнице, при условии отсутствия клинических проявлений этих инфекций в момент поступления.
