В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины
В Польше потребовали закрыть границы для мигрантов с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить. С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
Политик привела информацию Нацбанка Украины, о том, что порядка 400 тысяч граждан покинут страну в этом и следующем году.
"Большинство из них, вероятно, уедут в Польшу. Ужасная новость для нашего общества! В нашей стране уже проживает более 1,5 миллиона граждан Украины, и в столь короткие сроки ожидается приток еще нескольких сотен тысяч человек!", - цитирует Зайончковскую-Герник РИА Новости.
Политик призвала ограничить въезд украинцев в Польшу, а также потребовала отменить все льготы для них.
"Я требую полного пограничного контроля, тщательной проверки прибывающих и отмены всех привилегий для украинцев. Украинским гражданам призывного возраста, способным служить, в страну въезд недопустим. А любые нарушения закона в Польше должны приводить к депортации!" - добавила она.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что Украину за последние полгода покинули 500 тысяч молодых украинцев до 23 лет, которым сняли запрет на выезд. По его оценке, Варшава и Киев сейчас отличаются только наличием в столице Польши света – настолько там много украинцев. Большинство таксистов и работников сервиса – молодые украинцы.
В августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения неработающим украинцам.
ООН ранее урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.
Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
