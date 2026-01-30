https://crimea.ria.ru/20260130/v-polshe-uzhasnulis-predstoyaschemu-novomu-pritoku-migrantov-s-ukrainy-1152807619.html

В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины

В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины - РИА Новости Крым, 30.01.2026

В Польше ужаснулись предстоящему новому притоку мигрантов с Украины

Проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T08:13

2026-01-30T08:13

2026-01-30T08:13

польша

в мире

беженцы

украина

общество

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144130380_0:0:2807:1579_1920x0_80_0_0_3de666204c39025ca4876ff31e1cb44b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить. С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.Политик привела информацию Нацбанка Украины, о том, что порядка 400 тысяч граждан покинут страну в этом и следующем году.Политик призвала ограничить въезд украинцев в Польшу, а также потребовала отменить все льготы для них.Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что Украину за последние полгода покинули 500 тысяч молодых украинцев до 23 лет, которым сняли запрет на выезд. По его оценке, Варшава и Киев сейчас отличаются только наличием в столице Польши света – настолько там много украинцев. Большинство таксистов и работников сервиса – молодые украинцы.В августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения неработающим украинцам.ООН ранее урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцевЦинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕССША закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины

польша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, в мире, беженцы, украина, общество, политика, новости