В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку" - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку" - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
Аномально низкие температуры до -32 градусов ожидают на следующей неделе в Курской области, в связи с этим образовательные учреждения области переводят на... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T17:14
2026-01-30T17:14
курская область
новости
погода
александр хинштейн
школа
дистант
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Аномально низкие температуры до -32 градусов ожидают на следующей неделе в Курской области, в связи с этим образовательные учреждения области переводят на дистанционное обучение. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.В соответствии с рекомендациями областного минобраза, учебным организациям региона необходимо перейти на гибкую форму обучения. То есть по максимуму перевести всех на дистант и при необходимости создать дежурные группы и классы для тех детей, за которыми некому присматривать дома.Решение о форме обучения будет приниматься ежедневно, с учетом прогнозов синоптиков. Руководители организаций обязаны об этом информировать родителей через официальные сайты и рабочие чаты, подчеркнул глава региона.Как сообщалось, в Краснодарском крае в ближайшие выходные дни ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья уровень воды может подняться до критических отметок. В Крыму с 30 января по 1 февраля также объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Из-за надвигающихся морозов дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января.
курская область, новости, погода, александр хинштейн, школа, дистант
В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"

Школы Курской области уходят на дистанционное обучение из-за 32-градусных морозов

17:14 30.01.2026
 
© Telegram-канал администрации ЯлтыШкольный класс
Школьный класс
© Telegram-канал администрации Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Аномально низкие температуры до -32 градусов ожидают на следующей неделе в Курской области, в связи с этим образовательные учреждения области переводят на дистанционное обучение. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"С 31 января по 4 февраля синоптики прогнозируют до –26°С днем и до −32°С ночью. Конечно, в такие морозы мы не можем рисковать здоровьем наших детей. В этой связи поручил временно перевести школы и детские сады Курской области на дистант", – сказано в сообщении.
В соответствии с рекомендациями областного минобраза, учебным организациям региона необходимо перейти на гибкую форму обучения. То есть по максимуму перевести всех на дистант и при необходимости создать дежурные группы и классы для тех детей, за которыми некому присматривать дома.
Решение о форме обучения будет приниматься ежедневно, с учетом прогнозов синоптиков. Руководители организаций обязаны об этом информировать родителей через официальные сайты и рабочие чаты, подчеркнул глава региона.
"Рассчитываю на понимание родителей. Но отправлять детей в такие морозы в сады и школы небезопасно. Также надеюсь, что временный дистант никак не повлияет на качество образовательного процесса, а ребята даже на "удаленке" будут хорошо учиться и выполнять все задания", – добавил Александр Хинштейн.
Как сообщалось, в Краснодарском крае в ближайшие выходные дни ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья уровень воды может подняться до критических отметок. В Крыму с 30 января по 1 февраля также объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Из-за надвигающихся морозов дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января.
