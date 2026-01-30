https://crimea.ria.ru/20260130/v-kurskoy-oblasti-iz-za-anomalnykh-morozov-shkoly-perevodyat-na-udalenku-1152828533.html

В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"

В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку" - РИА Новости Крым, 30.01.2026

В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"

Аномально низкие температуры до -32 градусов ожидают на следующей неделе в Курской области, в связи с этим образовательные учреждения области переводят на... РИА Новости Крым, 30.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Аномально низкие температуры до -32 градусов ожидают на следующей неделе в Курской области, в связи с этим образовательные учреждения области переводят на дистанционное обучение. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.В соответствии с рекомендациями областного минобраза, учебным организациям региона необходимо перейти на гибкую форму обучения. То есть по максимуму перевести всех на дистант и при необходимости создать дежурные группы и классы для тех детей, за которыми некому присматривать дома.Решение о форме обучения будет приниматься ежедневно, с учетом прогнозов синоптиков. Руководители организаций обязаны об этом информировать родителей через официальные сайты и рабочие чаты, подчеркнул глава региона.Как сообщалось, в Краснодарском крае в ближайшие выходные дни ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья уровень воды может подняться до критических отметок. В Крыму с 30 января по 1 февраля также объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Из-за надвигающихся морозов дорогу на вершину Ай-Петри перекрыли с 30 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря со снегом и морозами надвигается на Крым Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положениеСнежный шторм в Ростовской области: на трассах развернули пункты обогрева

