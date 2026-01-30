https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-pyanyy-voditel-pensioner-snes-tri-dorozhnykh-znaka-1152809865.html
В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знака
Ночью в Ленинском районе Крыма сотрудники ГАИ задержали нетрезвого пенсионера, который снес три дорожных знака по дороге "за добавкой". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Ночью в Ленинском районе Крыма сотрудники ГАИ задержали нетрезвого пенсионера, который снес три дорожных знака по дороге "за добавкой". Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Инцидент произошел на одной из улиц дачного кооператива возле города Щелкино. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Volkswagen Touareg для проверки документов и состояния водителя. Машина привлекла внимание автоинспекторов повреждением передней части и странным поведением на дороге. За рулем находился 66‑летний местный житель.Пока полицейские оформляли документы, из дежурной части поступила новая информация: на центральной улице неизвестный водитель совершил наезд на несколько дорожных знаков, а затем скрылся с места ДТП.Пенсионер во всем сознался. Оказалось, что в результате "столкновения" повреждены три опоры. В отношении мужчины составлены админпротоколы. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч и лишение прав на 2,5 года.Как сообщалось, в Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную ездуВ Крыму на выходных будут ловить пьяных водителейВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
В Крыму пьяный пенсионер во время ночной поездки за спиртным снес три дорожных знака
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Ночью в Ленинском районе Крыма сотрудники ГАИ задержали нетрезвого пенсионера, который снес три дорожных знака по дороге "за добавкой". Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Инцидент произошел на одной из улиц дачного кооператива возле города Щелкино. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Volkswagen Touareg для проверки документов и состояния водителя. Машина привлекла внимание автоинспекторов повреждением передней части и странным поведением на дороге. За рулем находился 66‑летний местный житель.
"Уже в ходе короткой беседы сотрудники полиции обратили внимание на явный запах алкоголя, исходящий от владельца иномарки. Пригласив мужчину в патрульный автомобиль, инспекторы получили от него неожиданное признание: он рассказал, что решил съездить в магазин за дополнительной порцией спиртного", - рассказали в пресс-службе.
Пока полицейские оформляли документы, из дежурной части поступила новая информация: на центральной улице неизвестный водитель совершил наезд на несколько дорожных знаков, а затем скрылся с места ДТП.
Пенсионер во всем сознался. Оказалось, что в результате "столкновения" повреждены три опоры. В отношении мужчины составлены админпротоколы. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч и лишение прав на 2,5 года.
Как сообщалось, в Крыму с 30 января по 1 февраля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции проведут
рейд "Нетрезвый водитель", его основная цель – выявление и привлечение к ответственности злостных нарушителей, в том числе пьяных водителей.
