В Крыму проведут патриотический арт-фестиваль для людей всех возрастов

30.01.2026

2026-01-30T14:47

2026-01-30T15:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Всероссийский патриотический фестиваль "Папа, я жду тебя дома" хотят провести в Крыму для участников СВО и их семей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель центра "Лисена арт" из города Москвы Ольга Тихонова.Идея создания центра родилась у жены участника СВО, педагога-психолога по образованию Ольги Тихоновой три с половиной года назад. Она поставила перед центром задачи оказать психологическую помощь ветеранам СВО и их семьях через арт-терапию. В настоящий момент в России действует несколько таких центров – в Москве, Нижнем Новгороде, ДНР и ЛНР. В феврале такой откроется в Крыму. В планах Ольги успешно применять в республике все наработанные методики, в том числе и эксклюзивные.Фестиваль в прошлом году прошел в рамках всей России. По словам организаторов, в нем приняли участие люди очень разных возрастов. Он охватил 15 тысяч участников из 600 городов."Особая ценность этого проекта в том, что в нем возрастных категорий. У нас от нуля и до бесконечности. Самый взрослый участник, которому было 104 года, она записывала видео, рассказывала, как они с мамой ждали еще в ту Великую Отечественную войну своего брата и сами отправляли бойцам на фронт надежду, веру в светлое будущее, в нашу долгожданную победу", - сказала Ольга Тихонова.Ранее в Крыму при Фонде "Защитников Отечества" стал работать хор, в котором поют как ветераны СВО, так и волонтеры и члены семей участников спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставкиСВО формирует новый культурный пласт в России – МихалковНовая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностью

