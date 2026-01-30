https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-pri-remonte-mosta-vskrylos-moshennichestvo-na-95-mln-rubley-1152827946.html

В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей

В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2026

В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей

В Ленинском районе выявлено мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автомобильной дороге Соляное – Батальное. Возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T16:31

2026-01-30T16:31

2026-01-30T16:31

крым

новости крыма

ленинский район

мост

ремонт и строительство дорог в крыму

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152827832_0:72:1132:708_1920x0_80_0_0_31d629cf7dc219373091313f1e1f9102.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Ленинском районе выявлено мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автомобильной дороге Соляное – Батальное. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, госконтракт между государственным казенным учреждением и подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции моста был заключен в 2023 году.Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулаторииРемонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто такВ Крыму подрядчик ответит за многомиллионную аферу при ремонте ДК

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ленинский район, мост, ремонт и строительство дорог в крыму, прокуратура республики крым