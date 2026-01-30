Рейтинг@Mail.ru
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-pri-remonte-mosta-vskrylos-moshennichestvo-na-95-mln-rubley-1152827946.html
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
В Ленинском районе выявлено мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автомобильной дороге Соляное – Батальное. Возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Ленинском районе выявлено мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автомобильной дороге Соляное – Батальное. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, госконтракт между государственным казенным учреждением и подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции моста был заключен в 2023 году.Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулаторииРемонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто такВ Крыму подрядчик ответит за многомиллионную аферу при ремонте ДК
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей

В Ленинском районе Крыма вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста

© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Ленинском районе Крыма вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста
В Ленинском районе Крыма вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Ленинском районе выявлено мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автомобильной дороге Соляное – Батальное. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, госконтракт между государственным казенным учреждением и подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции моста был заключен в 2023 году.
"В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен. Вместе с тем на счет фирмы необоснованно перечислено более 9,5 млн рублей", – сказано в сообщении.
Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.
