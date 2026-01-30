https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-pri-remonte-mosta-vskrylos-moshennichestvo-na-95-mln-rubley-1152827946.html
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
В Ленинском районе выявлено мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автомобильной дороге Соляное – Батальное. Возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T16:31
2026-01-30T16:31
2026-01-30T16:31
крым
новости крыма
ленинский район
мост
ремонт и строительство дорог в крыму
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152827832_0:72:1132:708_1920x0_80_0_0_31d629cf7dc219373091313f1e1f9102.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Ленинском районе выявлено мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста на автомобильной дороге Соляное – Батальное. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, госконтракт между государственным казенным учреждением и подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции моста был заключен в 2023 году.Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчиков будут судить за мошенничество при ремонте амбулаторииРемонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто такВ Крыму подрядчик ответит за многомиллионную аферу при ремонте ДК
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152827832_46:0:1085:779_1920x0_80_0_0_b286744789d7df98d2343cb4c880c497.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ленинский район, мост, ремонт и строительство дорог в крыму, прокуратура республики крым
В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
В Ленинском районе Крыма вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей при ремонте моста