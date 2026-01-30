https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-otsenili-mnenie-oon-o-samoopredelenii-poluostrova-1152830652.html

В Крыму оценили мнение ООН о самоопределении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму отреагировали на высказывание генсека ООН о праве на самоопределение Крыма и Донбасса.Ранее Антониу Гутерриш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.По его словам, у Крыма гораздо больше прав на самоопределение, чем у той же Гренландии. "Существование крымского регионального сообщества признавали даже украинские эксперты, а этнические, лингвистические и прочие особенности у жителей полуострова и того же Донбасса очевидны: достаточно просто ознакомиться с общедоступной статистикой. Но, похоже, это слишком сложно для Гутерриша и его юристов. Их смущают термины "народ Крыма" или "народ Донбасса"? Пусть тогда выступит против независимости США, которой в этом году исполняется 250 лет", - сказал Константинов. И предложил ООН в таком случае официально заявить, что Декларация независимости США нелегитимна, а североамериканские колонии надо вернуть британской короне. "Ведь ни за что не скажет, побоится. Его же могут тогда прямо в нью-йоркской штаб-квартире под арест взять и переселить в ближайшую тюрьму. Хотя — кто такие этот самый "народ Америки", самоопределившийся 250 лет назад? Британский сброд, разбавленный эмигрантами из разных европейских подворотен. Или тот же "народ Гренландии" — это кто? Почему гренландцы имеют право на самоопределение, а мы — нет?", - спрашивает Владимир Константинов.И предлагает генсеку и его юристам проанализировать события 2013 -2014 гг., высказывания тех, кто тогда пришел к власти в Киеве в результате госпереворота, в отношении Крыма и крымчан."Они не просто языком болтали, это наглядно показала трагедия Донбасса, жителей которого Киев уничтожает уже второе десятилетие. И где все это время были Гутерриш со своими юристами и прочей сворой ооновских дармоедов? Мы, как и все люди, имеем право на жизнь, а значит — имели полное право самоопределиться в условиях угрожавшей нам смертельной опасности", - напомнил спикер крымского парламента.И подчеркнул, что сделано это было корректно, предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права. "Не понимать это ни Гутерриш, ни любой мало-мальски квалифицированный правовед просто не может. А значит, генсек банально лжет. Ну, а если так, то его лживое мнение ничтожно. ООН же усилиями таких вот чиновников теряет последние остатки своего авторитета. Похоже, скоро на документы, которые генерирует эта организация, никто никакого внимания обращать не будет. А чего еще ждать, если ооновские юристы их игнорируют", - резюмировал Константинов.Ранее сообщалось, что Кремль считает глубоко ошибочными выводы Секретариата ООН о том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Россия по этому вопросу имеет свою, хорошо известную всем аргументированную позицию.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

