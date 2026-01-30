Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-otrestavriruyut-chetyre-memoriala-sovetskim-voinam-1152828711.html
В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
В Крыму в 2026 году отреставрируют четыре мемориала советским воинам и жертвам фашизма. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T17:23
2026-01-30T17:23
память
крым
новости крыма
памятники
владимир константинов
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145126001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f125df8173a133d059ea706195e1c7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году отреставрируют четыре мемориала советским воинам и жертвам фашизма. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.По его словам, работы будут вестись за счет средств депутатов, попечителей и предпринимателей.Он добавил, что постоянная работа открывает новые факты о героях и трагедиях, произошедших во времена Великой отечественной войны. Вскрываются новые имена жертв оккупантов, сведения о тех событиях."Эти сведения, память о наших Героях – сакральны для нас", – подчеркнул глава парламента.Ранее сообщалось, что в Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции – специальные фильтры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятникиВ Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцамВ Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
https://crimea.ria.ru/20260128/84-ya-godovschina-obrazovaniya-krymskogo-fronta-kak-eto-bylo-1152749208.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145126001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_160bb672424c42df40d1c8b669efcc8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
память, крым, новости крыма, памятники, владимир константинов, великая отечественная война
В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам

В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам и жертвам фашизма

17:23 30.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВозложение цветов к вечному огню
Возложение цветов к вечному огню - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году отреставрируют четыре мемориала советским воинам и жертвам фашизма. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Мы планируем отреставрировать четыре объекта: в Бахчисарае, Судаке, Раздольненском и Первомайском районах", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, работы будут вестись за счет средств депутатов, попечителей и предпринимателей.
Он добавил, что постоянная работа открывает новые факты о героях и трагедиях, произошедших во времена Великой отечественной войны. Вскрываются новые имена жертв оккупантов, сведения о тех событиях.
"Эти сведения, память о наших Героях – сакральны для нас", – подчеркнул глава парламента.
Ранее сообщалось, что в Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции – специальные фильтры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятники
В Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцам
В Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
Вахта памяти. Крымфронт - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
28 января, 18:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
84-я годовщина образования Крымского фронта: как это было
 
ПамятьКрымНовости КрымаПамятникиВладимир КонстантиновВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
17:14В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
16:53В Бахчисарае отремонтируют все подъезды
16:31В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
16:21Житель Твери изнасиловал и убил ребенка
16:17Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
16:12В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
15:55Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
15:33Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
15:22Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными
14:59В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
14:47В Крыму проведут патриотический арт-фестиваль для людей всех возрастов
14:39Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года
14:27В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
14:15Транспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купить
13:44Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации
13:31Выводы ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочны – Кремль
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
Лента новостейМолния