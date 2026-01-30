https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-otrestavriruyut-chetyre-memoriala-sovetskim-voinam-1152828711.html
В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
В Крыму в 2026 году отреставрируют четыре мемориала советским воинам и жертвам фашизма. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T17:23
2026-01-30T17:23
2026-01-30T17:23
память
крым
новости крыма
памятники
владимир константинов
великая отечественная война
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году отреставрируют четыре мемориала советским воинам и жертвам фашизма. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.По его словам, работы будут вестись за счет средств депутатов, попечителей и предпринимателей.Он добавил, что постоянная работа открывает новые факты о героях и трагедиях, произошедших во времена Великой отечественной войны. Вскрываются новые имена жертв оккупантов, сведения о тех событиях."Эти сведения, память о наших Героях – сакральны для нас", – подчеркнул глава парламента.Ранее сообщалось, что в Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции – специальные фильтры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятникиВ Первомайском районе Крыма открыли памятник воинам-красноармейцамВ Керчи открыли мемориал героям Таманской дивизии Красной армии
