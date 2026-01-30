Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-na-memoriale-krasnyy-pochtili-pamyat-zhertv-kholokosta-1152830153.html
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста. О том, как происходили траурные мероприятия, рассказал в своем ТГ-канале глава Госсовета РК... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T18:56
2026-01-30T18:56
новости
новости крыма
владимир константинов
крым
великая отечественная война
память
холокост
общество
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152830023_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53323cc14d93f58fc8480fb4431ef72c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста. О том, как происходили траурные мероприятия, рассказал в своем ТГ-канале глава Госсовета РК Владимир Константинов. На месте массовых расстрелов советских граждан прошла тематическая встреча со студентами Крымского филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева и Крымского инженерно-педагогического университета.Он подчеркнул, что нацизм – это страшная болезнь. Ее ростки есть в мире и сегодня. "В виде западной русофобии, украинского нацизма, основанного на родовой травме националистов-предателей, масштабной пропаганде и отсутствии образования. Мы уверены в нашей Победе над нацизмом, в том, что сможем навсегда уничтожить эту зверскую, жестокую идеологию, искоренить её. В этом — наш долг перед поколением Победителей, перед теми, кто пал жертвой немецкого фашизма", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152830023_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1bbfa0eb4b66852ac8a1dd0e1a934f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, владимир константинов, крым, великая отечественная война, память, холокост, общество, крым в великой отечественной войне
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста

В Крыму на мемориале в совхозе "Красный" почтили память жертв Холокоста

18:56 30.01.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Крыму на Мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
В Крыму на Мемориале Красный почтили память жертв Холокоста
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста. О том, как происходили траурные мероприятия, рассказал в своем ТГ-канале глава Госсовета РК Владимир Константинов.
На месте массовых расстрелов советских граждан прошла тематическая встреча со студентами Крымского филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева и Крымского инженерно-педагогического университета.
"Ответил на вопросы молодежи, которые касались, в том числе параллелей в поддержке западными политиками немецкого фашизма в середине прошлого века и его героизацией ими сегодня, а также причин, по которым в самом начале реализации геноцида немцев не остановили другие народы", - написал Константинов.
Он подчеркнул, что нацизм – это страшная болезнь. Ее ростки есть в мире и сегодня.
"В виде западной русофобии, украинского нацизма, основанного на родовой травме националистов-предателей, масштабной пропаганде и отсутствии образования. Мы уверены в нашей Победе над нацизмом, в том, что сможем навсегда уничтожить эту зверскую, жестокую идеологию, искоренить её. В этом — наш долг перед поколением Победителей, перед теми, кто пал жертвой немецкого фашизма", - заключил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиНовости КрымаВладимир КонстантиновКрымВеликая Отечественная войнаПамятьХолокостОбществоКрым в Великой Отечественной войне
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:04Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные
18:56В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
18:45Как в колонии осужденные учатся и получают профессии - репортаж
18:03ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека
17:47Рейд в Севастополе снова открыт
17:42Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа
17:23В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
17:14В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
16:53В Бахчисарае отремонтируют все подъезды
16:31В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
16:21Житель Твери изнасиловал и убил ребенка
16:17Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
16:12В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
15:55Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
15:33Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
15:22Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными
14:59В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
14:47В Крыму проведут патриотический арт-фестиваль для людей всех возрастов
14:39Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года
14:27В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
Лента новостейМолния