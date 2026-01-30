https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-na-memoriale-krasnyy-pochtili-pamyat-zhertv-kholokosta-1152830153.html
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста. О том, как происходили траурные мероприятия, рассказал в своем ТГ-канале глава Госсовета РК... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T18:56
2026-01-30T18:56
2026-01-30T18:56
новости
новости крыма
владимир константинов
крым
великая отечественная война
память
холокост
общество
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152830023_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53323cc14d93f58fc8480fb4431ef72c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста. О том, как происходили траурные мероприятия, рассказал в своем ТГ-канале глава Госсовета РК Владимир Константинов. На месте массовых расстрелов советских граждан прошла тематическая встреча со студентами Крымского филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева и Крымского инженерно-педагогического университета.Он подчеркнул, что нацизм – это страшная болезнь. Ее ростки есть в мире и сегодня. "В виде западной русофобии, украинского нацизма, основанного на родовой травме националистов-предателей, масштабной пропаганде и отсутствии образования. Мы уверены в нашей Победе над нацизмом, в том, что сможем навсегда уничтожить эту зверскую, жестокую идеологию, искоренить её. В этом — наш долг перед поколением Победителей, перед теми, кто пал жертвой немецкого фашизма", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152830023_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1bbfa0eb4b66852ac8a1dd0e1a934f55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, владимир константинов, крым, великая отечественная война, память, холокост, общество, крым в великой отечественной войне
В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
В Крыму на мемориале в совхозе "Красный" почтили память жертв Холокоста
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста. О том, как происходили траурные мероприятия, рассказал в своем ТГ-канале глава Госсовета РК Владимир Константинов.
На месте массовых расстрелов советских граждан прошла тематическая встреча со студентами Крымского филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева и Крымского инженерно-педагогического университета.
"Ответил на вопросы молодежи, которые касались, в том числе параллелей в поддержке западными политиками немецкого фашизма в середине прошлого века и его героизацией ими сегодня, а также причин, по которым в самом начале реализации геноцида немцев не остановили другие народы", - написал Константинов.
Он подчеркнул, что нацизм – это страшная болезнь. Ее ростки есть в мире и сегодня.
"В виде западной русофобии, украинского нацизма, основанного на родовой травме националистов-предателей, масштабной пропаганде и отсутствии образования. Мы уверены в нашей Победе над нацизмом, в том, что сможем навсегда уничтожить эту зверскую, жестокую идеологию, искоренить её. В этом — наш долг перед поколением Победителей, перед теми, кто пал жертвой немецкого фашизма", - заключил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.