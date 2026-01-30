https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-na-memoriale-krasnyy-pochtili-pamyat-zhertv-kholokosta-1152830153.html

В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста

2026-01-30T18:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста. О том, как происходили траурные мероприятия, рассказал в своем ТГ-канале глава Госсовета РК Владимир Константинов. На месте массовых расстрелов советских граждан прошла тематическая встреча со студентами Крымского филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева и Крымского инженерно-педагогического университета.Он подчеркнул, что нацизм – это страшная болезнь. Ее ростки есть в мире и сегодня. "В виде западной русофобии, украинского нацизма, основанного на родовой травме националистов-предателей, масштабной пропаганде и отсутствии образования. Мы уверены в нашей Победе над нацизмом, в том, что сможем навсегда уничтожить эту зверскую, жестокую идеологию, искоренить её. В этом — наш долг перед поколением Победителей, перед теми, кто пал жертвой немецкого фашизма", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

