В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Взрывпакеты, дымовые шашки и спецтехника – в Крыму диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась "организовать нападение" на воинскую колонну, перевозящую личный состав и материальные средства. Условных диверсантов блокировали и вызвали подкрепление. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа по итогам проведения тактико-специального учения на одном из полигонов республики.
"Военнослужащие военной полиции совместно с подразделением противодействия терроризму Южного военного округа (ЮВО) "уничтожили" диверсионно-разведывательную группу условного противника", – сказано в сообщении.
По замыслу учения, ДРГ условного противника попыталась организовать нападение на воинскую колонну, перевозящую личный состав и материальные средства. При обнаружении "неприятеля" военнослужащие противодействия терроризму блокировали условных диверсантов, вызвав на подкрепление сотрудников военной полиции.
"Данные мероприятия проводятся у нас ежедневно. Отрабатываем разные элементы, не только нападение на войсковую колонну. Такие занятия дают нам слаженность групп", – пояснил военнослужащий ЮВО Владимир.
По прибытию группы усиления военнослужащие военной полиции задержали "противника" и в сопровождении военной автомобильной инспекции доставили к месту содержания.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации: взрывпакеты, дымовые шашки и специальная автомобильная техника, подчеркнули военнослужащие.
Помимо этого, были отработаны такие тактические элементы, как выбор оптимального места для занятия обороны, используя штатный автомобильный транспорт, взаимодействие между старшими машин при движении в колонне и отражении нападения, перестроение машин в порядок, обеспечивающий оптимальный уровень защиты личного состава при ведении стрельбы.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля.
Военная полиция – правоохранительная структура, входящая в состав ВС РФ. Предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала. Руководство военной полицией осуществляет министр обороны России.
В задачи военной полиции входит обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, противодействие преступности в пределах своей компетенции, охрана объектов ВС РФ, обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, расследование преступлений или нарушений внутреннего военного законодательства, обеспечение порядка и безопасности во время военных парадов и других массовых мероприятий.
