https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-drg-protivnika-pytalas-napast-na-voinskuyu-kolonnu-1152812388.html

В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну

В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну - РИА Новости Крым, 30.01.2026

В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну

Взрывпакеты, дымовые шашки и спецтехника – в Крыму диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась "организовать нападение" на воинскую колонну, перевозящую... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T10:42

2026-01-30T10:42

2026-01-30T11:07

южный военный округ

учения

крым

новости крыма

вооруженные силы россии

видео

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152811026_0:58:1712:1021_1920x0_80_0_0_5684bd97e2792448b0522a523df1855f.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Взрывпакеты, дымовые шашки и спецтехника – в Крыму диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась "организовать нападение" на воинскую колонну, перевозящую личный состав и материальные средства. Условных диверсантов блокировали и вызвали подкрепление. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа по итогам проведения тактико-специального учения на одном из полигонов республики."Военнослужащие военной полиции совместно с подразделением противодействия терроризму Южного военного округа (ЮВО) "уничтожили" диверсионно-разведывательную группу условного противника", – сказано в сообщении.По замыслу учения, ДРГ условного противника попыталась организовать нападение на воинскую колонну, перевозящую личный состав и материальные средства. При обнаружении "неприятеля" военнослужащие противодействия терроризму блокировали условных диверсантов, вызвав на подкрепление сотрудников военной полиции."Данные мероприятия проводятся у нас ежедневно. Отрабатываем разные элементы, не только нападение на войсковую колонну. Такие занятия дают нам слаженность групп", – пояснил военнослужащий ЮВО Владимир.По прибытию группы усиления военнослужащие военной полиции задержали "противника" и в сопровождении военной автомобильной инспекции доставили к месту содержания.Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации: взрывпакеты, дымовые шашки и специальная автомобильная техника, подчеркнули военнослужащие.Помимо этого, были отработаны такие тактические элементы, как выбор оптимального места для занятия обороны, используя штатный автомобильный транспорт, взаимодействие между старшими машин при движении в колонне и отражении нападения, перестроение машин в порядок, обеспечивающий оптимальный уровень защиты личного состава при ведении стрельбы.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля.Военная полиция – правоохранительная структура, входящая в состав ВС РФ. Предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала. Руководство военной полицией осуществляет министр обороны России.В задачи военной полиции входит обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, противодействие преступности в пределах своей компетенции, охрана объектов ВС РФ, обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, расследование преступлений или нарушений внутреннего военного законодательства, обеспечение порядка и безопасности во время военных парадов и других массовых мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проще взорвать, но мы разминируем: в Крыму показали трофейные БПЛАБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновБойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации

южный военный округ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный военный округ, учения, крым, новости крыма, вооруженные силы россии, видео, безопасность республики крым и севастополя