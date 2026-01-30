https://crimea.ria.ru/20260130/v-krymu-bakhchisaray-i-chetyre-sela-pod-simferopolem-chastichno-obestocheny-1152809498.html
В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены
В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены
2026-01-30T09:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен город Бахчисарай, света также нет в четырех селах Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Кроме того, частично обесточен город Бахчисарай, однако перечень улиц, которые остались без света, не уточняется.Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Накануне свет отсутствовал из-за технологического нарушения в электросетях в селе Орлиное под Севастополем. Сутками ранее часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены
