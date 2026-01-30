Рейтинг@Mail.ru
В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены
В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены
В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен город Бахчисарай, света также нет в четырех селах Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен город Бахчисарай, света также нет в четырех селах Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Кроме того, частично обесточен город Бахчисарай, однако перечень улиц, которые остались без света, не уточняется.Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Накануне свет отсутствовал из-за технологического нарушения в электросетях в селе Орлиное под Севастополем. Сутками ранее часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии на сетях.
отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, энергосистема крыма, электричество, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму Бахчисарай и четыре села под Симферополем частично обесточены

В Крыму из-за аварии частично обесточены Бахчисарай и четыре села под Симферополем

09:15 30.01.2026
 
© РИА Новости КрымБахчисарай. Старый город и окрестности
Бахчисарай. Старый город и окрестности - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на сетях частично обесточен город Бахчисарай, света также нет в четырех селах Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Cимферопольском районе, населенные пункты: Трудовое, Мазанка, Живописное, Урожайное", - говорится в сообщении.
Кроме того, частично обесточен город Бахчисарай, однако перечень улиц, которые остались без света, не уточняется.
Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Накануне свет отсутствовал из-за технологического нарушения в электросетях в селе Орлиное под Севастополем. Сутками ранее часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии на сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
 
Отключение электроэнергии в КрымуКрымНовости КрымаЭнергосистема КрымаЭлектричествоГУП РК "Крымэнерго"
 
