https://crimea.ria.ru/20260130/v-kerchi-biznesmen-otvetit-za-massovoe-otravlenie-lyudey-edoy-iz-dostavki-1152824656.html
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
30-летнего владельца сервиса по доставке еды из Керчи будут судить за массовое отравление детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T14:59
2026-01-30T14:59
2026-01-30T14:59
крым
новости крыма
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
массовое отравление
закон и право
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110656/15/1106561563_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_770fffd27f63d0370d996a0cbe005bcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30-летнего владельца сервиса по доставке еды из Керчи будут судить за массовое отравление детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.О проверке по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки сообщалось в октябре 2024 года. Тогда правоохранителям предстояло установить качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом - легальность деятельности общепита.Как выяснили следователи, бизнесмен допустил к работе сотрудников без обязательного медицинского осмотра. Несоблюдение технологического процесса и необеспечение безопасности работы с пищевой продукцией повлекло распространение острой кишечной инфекции.Меры к устранению нарушений приняты, расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Керченский городской суд."В интересах 13 несовершеннолетних, признанных потерпевшими, прокуратурой города предъявлены исковые заявления о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 1,3 млн рублей", – добавили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в бареМассовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректорМассовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110656/15/1106561563_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_4ed263de2091a6a9645d1848880b05d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, массовое отравление, закон и право, керчь
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
Керченский предприниматель ответит за массовое отравление людей едой из доставки
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30-летнего владельца сервиса по доставке еды из Керчи будут судить за массовое отравление детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
О проверке по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки сообщалось в октябре 2024 года. Тогда правоохранителям предстояло установить качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом - легальность деятельности общепита.
Как выяснили следователи, бизнесмен допустил к работе сотрудников без обязательного медицинского осмотра. Несоблюдение технологического процесса и необеспечение безопасности работы с пищевой продукцией повлекло распространение острой кишечной инфекции.
"Пострадали 27 человек, в том числе – 13 несовершеннолетних", – напомнили в ведомстве.
Меры к устранению нарушений приняты, расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Керченский городской суд.
"В интересах 13 несовершеннолетних, признанных потерпевшими, прокуратурой города предъявлены исковые заявления о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 1,3 млн рублей", – добавили в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: