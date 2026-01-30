https://crimea.ria.ru/20260130/v-kerchi-biznesmen-otvetit-za-massovoe-otravlenie-lyudey-edoy-iz-dostavki-1152824656.html

В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки

В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30-летнего владельца сервиса по доставке еды из Керчи будут судить за массовое отравление детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.О проверке по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки сообщалось в октябре 2024 года. Тогда правоохранителям предстояло установить качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом - легальность деятельности общепита.Как выяснили следователи, бизнесмен допустил к работе сотрудников без обязательного медицинского осмотра. Несоблюдение технологического процесса и необеспечение безопасности работы с пищевой продукцией повлекло распространение острой кишечной инфекции.Меры к устранению нарушений приняты, расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Керченский городской суд."В интересах 13 несовершеннолетних, признанных потерпевшими, прокуратурой города предъявлены исковые заявления о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 1,3 млн рублей", – добавили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На горнолыжном курорте Шерегеш туристы поймали кишечную инфекцию в бареМассовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректорМассовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов

