В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
30-летнего владельца сервиса по доставке еды из Керчи будут судить за массовое отравление детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 30.01.2026
крым
новости крыма
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
массовое отравление
закон и право
керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30-летнего владельца сервиса по доставке еды из Керчи будут судить за массовое отравление детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.О проверке по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки сообщалось в октябре 2024 года. Тогда правоохранителям предстояло установить качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом - легальность деятельности общепита.Как выяснили следователи, бизнесмен допустил к работе сотрудников без обязательного медицинского осмотра. Несоблюдение технологического процесса и необеспечение безопасности работы с пищевой продукцией повлекло распространение острой кишечной инфекции.Меры к устранению нарушений приняты, расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Керченский городской суд."В интересах 13 несовершеннолетних, признанных потерпевшими, прокуратурой города предъявлены исковые заявления о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 1,3 млн рублей", – добавили в надзорном ведомстве.
В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки

Керченский предприниматель ответит за массовое отравление людей едой из доставки

14:59 30.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30-летнего владельца сервиса по доставке еды из Керчи будут судить за массовое отравление детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
О проверке по факту массового отравления жителей Керчи едой из доставки сообщалось в октябре 2024 года. Тогда правоохранителям предстояло установить качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также в целом - легальность деятельности общепита.
Как выяснили следователи, бизнесмен допустил к работе сотрудников без обязательного медицинского осмотра. Несоблюдение технологического процесса и необеспечение безопасности работы с пищевой продукцией повлекло распространение острой кишечной инфекции.
"Пострадали 27 человек, в том числе – 13 несовершеннолетних", – напомнили в ведомстве.
Меры к устранению нарушений приняты, расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Керченский городской суд.
"В интересах 13 несовершеннолетних, признанных потерпевшими, прокуратурой города предъявлены исковые заявления о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 1,3 млн рублей", – добавили в надзорном ведомстве.
