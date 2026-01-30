Рейтинг@Mail.ru
Политика двойных стандартов: в Госдуме ответили ООН на заявление о Крыме - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Политика двойных стандартов: в Госдуме ответили ООН на заявление о Крыме
Политика двойных стандартов: в Госдуме ответили ООН на заявление о Крыме - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Политика двойных стандартов: в Госдуме ответили ООН на заявление о Крыме
Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости к Крыму права на самоопределение абсурдно и свидетельствует о политике двойных стандартов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости к Крыму права на самоопределение абсурдно и свидетельствует о политике двойных стандартов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее генсек ООН Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Парламентарий напомнил, что присоединение Крыма к России произошло на основе волеизъявления народа, выраженного через референдум, который стал абсолютно легитимным и прошел в соответствии с международным правом."Воссоединение Крыма с Россией соответствует принципу права народов на самоопределение, гарантированному Уставом ООН, и отрицать это – значит вести политику двойных стандартов", - подчеркнул политик.Важность объективного подхода и прозрачности процедур в разрешении подобных вопросов становится очевидной, особенно учитывая последствия, которые такие решения могут иметь для стабильности и мировой безопасности, добавил Белик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова
Политика двойных стандартов: в Госдуме ответили ООН на заявление о Крыме

Отказ Крыму в праве на самоопределение говорит о политике двойных стандартов – депутат ГД

10:49 30.01.2026 (обновлено: 10:57 30.01.2026)
 
Празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости к Крыму права на самоопределение абсурдно и свидетельствует о политике двойных стандартов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее генсек ООН Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.
"Данное заявление – демонстрация крайне субъективного подхода, абсурд которого заключается в избирательном предоставлении права народам на самоопределение. ООН фактически расписывается в том, что один народ получает поддержку в своем стремлении к самоопределению, тогда как другим в этом отказано", - сказал Белик.
Парламентарий напомнил, что присоединение Крыма к России произошло на основе волеизъявления народа, выраженного через референдум, который стал абсолютно легитимным и прошел в соответствии с международным правом.
"Воссоединение Крыма с Россией соответствует принципу права народов на самоопределение, гарантированному Уставом ООН, и отрицать это – значит вести политику двойных стандартов", - подчеркнул политик.
Важность объективного подхода и прозрачности процедур в разрешении подобных вопросов становится очевидной, особенно учитывая последствия, которые такие решения могут иметь для стабильности и мировой безопасности, добавил Белик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма
Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию
Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова
 
