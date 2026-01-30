Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарае отремонтируют все подъезды - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/v-bakhchisarae-otremontiruyut-vse-podezdy-1152816883.html
В Бахчисарае отремонтируют все подъезды
В Бахчисарае отремонтируют все подъезды - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Бахчисарае отремонтируют все подъезды
В ближайшее время в Бахчисарае отремонтируют все подъезды в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщил в ходе прямой линии глава администрации города Дмитрий... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T16:53
2026-01-30T16:54
бахчисарай
городская среда
бахчисарайский район
новости
крым
новости крыма
дмитрий скобликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137491051_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4e7089bdd5e27127b03f0a18aedb26c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В ближайшее время в Бахчисарае отремонтируют все подъезды в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщил в ходе прямой линии глава администрации города Дмитрий Скобликов.Он добавил, что также в этом году отремонтируют дворовые территории возле двух МКД, расположенным по улицам Лесная и Грузинова.Бахчисарай лидирует в освоении программы по ремонту дворов и многоквартирных жилых домов. В прошлом году в городе и в поселке Научный Бахчисарайского района отремонтировано около 50 подъездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае появятся две новых парковых зоныВ одном из районов Бахчисарая построят новый водоводБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
бахчисарай
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137491051_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_09213a19146c2ee998c98cb61447d42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарай, городская среда, бахчисарайский район, новости, крым, новости крыма, дмитрий скобликов
В Бахчисарае отремонтируют все подъезды

В Бахчисарае продолжается ремонт подъездов и дворов

16:53 30.01.2026 (обновлено: 16:54 30.01.2026)
 
© РИА Новости КрымПодъезд МКД. Архивное фото
Подъезд МКД. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В ближайшее время в Бахчисарае отремонтируют все подъезды в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщил в ходе прямой линии глава администрации города Дмитрий Скобликов.

"В ближайшее время подрядчик выходит на ремонт подъездов. Муниципальная программа "Мой подъезд" продолжается. Наша задача - отремонтировать все 100% подъездов в нашем городе", - заявил Скобликов.

Он добавил, что также в этом году отремонтируют дворовые территории возле двух МКД, расположенным по улицам Лесная и Грузинова.
Бахчисарай лидирует в освоении программы по ремонту дворов и многоквартирных жилых домов. В прошлом году в городе и в поселке Научный Бахчисарайского района отремонтировано около 50 подъездов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Бахчисарае появятся две новых парковых зоны
В одном из районов Бахчисарая построят новый водовод
Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
 
БахчисарайГородская средаБахчисарайский районНовостиКрымНовости КрымаДмитрий Скобликов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
17:14В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
16:53В Бахчисарае отремонтируют все подъезды
16:31В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублей
16:21Житель Твери изнасиловал и убил ребенка
16:17Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
16:12В Севастополе готовятся к реставрации исторического кинотеатра "Родина"
15:55Ливни с грозами надвигаются на юг Кубани
15:33Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию
15:22Не читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными
14:59В Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставки
14:47В Крыму проведут патриотический арт-фестиваль для людей всех возрастов
14:39Срок учета объектов культнаследия новых регионов продлен до 2028 года
14:27В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
14:15Транспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купить
13:44Армия России крушит американскую технику на фронтах спецоперации
13:31Выводы ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочны – Кремль
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
Лента новостейМолния