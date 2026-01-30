https://crimea.ria.ru/20260130/v-bakhchisarae-otremontiruyut-vse-podezdy-1152816883.html

В Бахчисарае отремонтируют все подъезды

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В ближайшее время в Бахчисарае отремонтируют все подъезды в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщил в ходе прямой линии глава администрации города Дмитрий Скобликов.Он добавил, что также в этом году отремонтируют дворовые территории возле двух МКД, расположенным по улицам Лесная и Грузинова.Бахчисарай лидирует в освоении программы по ремонту дворов и многоквартирных жилых домов. В прошлом году в городе и в поселке Научный Бахчисарайского района отремонтировано около 50 подъездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае появятся две новых парковых зоныВ одном из районов Бахчисарая построят новый водоводБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится

