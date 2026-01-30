https://crimea.ria.ru/20260130/v-bakhchisarae-obnovyat-tsentr-goroda-1152815610.html

В Бахчисарае обновят центр города

В Бахчисарае обновят центр города - РИА Новости Крым, 30.01.2026

В Бахчисарае обновят центр города

В этом году в Бахчисарае запланировано благоустройство центральной части города. Городские власти обновят парки и скверы, дороги и тротуары. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 30.01.2026

2026-01-30T11:54

2026-01-30T11:54

2026-01-30T11:54

крым

бахчисарай

дмитрий скобликов

благоустройство

городская среда

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100173/02/1001730283_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_526a89c214ff2299f9792ad885b517ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Бахчисарае запланировано благоустройство центральной части города. Городские власти обновят парки и скверы, дороги и тротуары. Об этом в ходе прямой линии в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Параллельно продолжатся работы по благоустройству общественных пространств вблизи Аллеи Славы и музыкальной школы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что завершены работы на значимых общественных территориях, таких как территория общего пользования в Бахчисарае по улице Гагарина. А в 2026 году будут отремонтированы парк культуры и отдыха имени Гагарина и скверПобеды в Симферополе, а также сквер по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый парк и аллею Славы в БахчисараеВ Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летомВ Бахчисарае появятся две новых парковых зоны

крым

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, дмитрий скобликов, благоустройство, городская среда, новости крыма