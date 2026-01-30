Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарае обновят центр города - РИА Новости Крым, 30.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260130/v-bakhchisarae-obnovyat-tsentr-goroda-1152815610.html
В Бахчисарае обновят центр города
В Бахчисарае обновят центр города - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Бахчисарае обновят центр города
В этом году в Бахчисарае запланировано благоустройство центральной части города. Городские власти обновят парки и скверы, дороги и тротуары. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T11:54
2026-01-30T11:54
крым
бахчисарай
дмитрий скобликов
благоустройство
городская среда
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100173/02/1001730283_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_526a89c214ff2299f9792ad885b517ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Бахчисарае запланировано благоустройство центральной части города. Городские власти обновят парки и скверы, дороги и тротуары. Об этом в ходе прямой линии в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Параллельно продолжатся работы по благоустройству общественных пространств вблизи Аллеи Славы и музыкальной школы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что завершены работы на значимых общественных территориях, таких как территория общего пользования в Бахчисарае по улице Гагарина. А в 2026 году будут отремонтированы парк культуры и отдыха имени Гагарина и скверПобеды в Симферополе, а также сквер по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский.
крым, бахчисарай, дмитрий скобликов, благоустройство, городская среда, новости крыма
В Бахчисарае обновят центр города

В Бахчисарае в этом году благоустроят парки и сделают парковки в центре города - мэр

11:54 30.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Бахчисарай
Вид на город Бахчисарай - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Бахчисарае запланировано благоустройство центральной части города. Городские власти обновят парки и скверы, дороги и тротуары. Об этом в ходе прямой линии в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"В ближайшее время начнутся работы в парке в шестом микрорайоне. Эта территория заняла первое место в голосовании жителей за благоустройство. Парк сделаем уже в этом году. Подрядчик приступил к подготовительным работам. Закупаются строительные материалы, плитка", - рассказал Скобликов.
Параллельно продолжатся работы по благоустройству общественных пространств вблизи Аллеи Славы и музыкальной школы.
"Будут сделаны парковки, дорожки возле районной библиотеки. Всю территорию здесь отремонтируем. Также будут сделаны подъездные пути, которые сейчас находятся в очень плачевном состоянии", - добавил глава администрации.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что завершены работы на значимых общественных территориях, таких как территория общего пользования в Бахчисарае по улице Гагарина. А в 2026 году будут отремонтированы парк культуры и отдыха имени Гагарина и скверПобеды в Симферополе, а также сквер по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский.
