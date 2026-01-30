https://crimea.ria.ru/20260130/v-bakhchisarae-obnovyat-tsentr-goroda-1152815610.html
В Бахчисарае обновят центр города
В Бахчисарае обновят центр города - РИА Новости Крым, 30.01.2026
В Бахчисарае обновят центр города
В этом году в Бахчисарае запланировано благоустройство центральной части города. Городские власти обновят парки и скверы, дороги и тротуары. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T11:54
2026-01-30T11:54
2026-01-30T11:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Бахчисарае запланировано благоустройство центральной части города. Городские власти обновят парки и скверы, дороги и тротуары. Об этом в ходе прямой линии в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Параллельно продолжатся работы по благоустройству общественных пространств вблизи Аллеи Славы и музыкальной школы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что завершены работы на значимых общественных территориях, таких как территория общего пользования в Бахчисарае по улице Гагарина. А в 2026 году будут отремонтированы парк культуры и отдыха имени Гагарина и скверПобеды в Симферополе, а также сквер по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый парк и аллею Славы в БахчисараеВ Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летомВ Бахчисарае появятся две новых парковых зоны
В Бахчисарае обновят центр города
В Бахчисарае в этом году благоустроят парки и сделают парковки в центре города - мэр