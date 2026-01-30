https://crimea.ria.ru/20260130/umerla-mama-kevina-iz-filma-odin-doma-aktrisa-ketrin-okhara-1152832065.html
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
Умерла известная по роли мамы в фильме "Один дома" актриса Кэтрин О'Хара. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T21:26
2026-01-30T21:26
2026-01-30T21:32
утраты
сша
кино
новости
в мире
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152831948_37:0:720:384_1920x0_80_0_0_75f707065e01b59235f02f927386fa69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Умерла известная по роли мамы в фильме "Один дома" актриса Кэтрин О'Хара. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. Ей был 71 год. Причина смерти пока неизвестна. Актриса много снималась в фильмах и сериалах: "Битлджус", "Шиттс Крик", "Лучшее в шоу", озвучивала мультфильмы и много лет работала на телевидении, прославилась, как комедийная актриса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152831948_123:0:635:384_1920x0_80_0_0_19e9b4558b570ae3b7266ac944b3e8b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, сша, кино, новости, в мире, культура
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
21:26 30.01.2026 (обновлено: 21:32 30.01.2026)