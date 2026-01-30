Рейтинг@Mail.ru
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/umerla-mama-kevina-iz-filma-odin-doma-aktrisa-ketrin-okhara-1152832065.html
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
Умерла известная по роли мамы в фильме "Один дома" актриса Кэтрин О'Хара. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T21:26
2026-01-30T21:32
утраты
сша
кино
новости
в мире
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152831948_37:0:720:384_1920x0_80_0_0_75f707065e01b59235f02f927386fa69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Умерла известная по роли мамы в фильме "Один дома" актриса Кэтрин О'Хара. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. Ей был 71 год. Причина смерти пока неизвестна. Актриса много снималась в фильмах и сериалах: "Битлджус", "Шиттс Крик", "Лучшее в шоу", озвучивала мультфильмы и много лет работала на телевидении, прославилась, как комедийная актриса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152831948_123:0:635:384_1920x0_80_0_0_19e9b4558b570ae3b7266ac944b3e8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, сша, кино, новости, в мире, культура
Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара

Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара

21:26 30.01.2026 (обновлено: 21:32 30.01.2026)
 
© Кадр из фильмаКэтрин О'Хара в фильме "Один дома"
Кэтрин О'Хара в фильме Один дома
© Кадр из фильма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Умерла известная по роли мамы в фильме "Один дома" актриса Кэтрин О'Хара. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
Ей был 71 год. Причина смерти пока неизвестна. Актриса много снималась в фильмах и сериалах: "Битлджус", "Шиттс Крик", "Лучшее в шоу", озвучивала мультфильмы и много лет работала на телевидении, прославилась, как комедийная актриса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УтратыСШАКиноНовостиВ миреКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Топливная блокада Кубы и отказ Зеленского от встречи в Москве – главное
22:15Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом
22:10Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФ
21:40Путин на заседании комиссии военно-технического сотрудничества - главное
21:26Умерла "мама" Кевина из фильма "Один дома" актриса Кетрин О'Хара
21:03Рейд в Севастополе снова открыт
20:45Китай будет "воспитывать" Европу – эксперт о визите Стармера в Пекин
20:21Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:19Рейд в Севастополе закрыт в третий раз за день
20:13Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько
19:56Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог
19:31В Крыму оценили мнение ООН о самоопределении полуострова
19:04Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходные
18:56В Крыму на мемориале "Красный" почтили память жертв Холокоста
18:45Как в колонии осужденные учатся и получают профессии - репортаж
18:03ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека
17:47Рейд в Севастополе снова открыт
17:42Убрать Зеленского: в Раде неожиданно оценили диалог Путина и Трампа
17:23В Крыму отреставрируют четыре мемориала советским воинам
17:14В Курской области из-за аномальных морозов школы переводят на "удаленку"
Лента новостейМолния