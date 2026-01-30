Рейтинг@Mail.ru
Удары возмездия по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260130/udary-vozmezdiya-po-ukraine-chto-unichtozheno-1152817935.html
Удары возмездия по Украине: что уничтожено
Удары возмездия по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 30.01.2026
Удары возмездия по Украине: что уничтожено
За прошедшую неделю армия Россия нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по критическим объектам Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу... РИА Новости Крым, 30.01.2026
2026-01-30T12:32
2026-01-30T12:32
новости сво
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835120e8ac8cf83b8ee49842bc28c112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия Россия нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по критическим объектам Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Поражены предприятия военной промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СКАрмия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК УкраиныЧего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc40a7e1a78f48a6488129bc23c7fe45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
Удары возмездия по Украине: что уничтожено

Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по Украине

12:32 30.01.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия Россия нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по критическим объектам Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 24 по 30 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов", - рассказали в минобороны.
Поражены предприятия военной промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК
Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины
Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
 
Новости СВОУдары по УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Кремль подтвердил просьбу Трампа к Москве не наносить удары по Украине
13:03ВСУ ведет настоящую охоту на медиков и спасателей – МИД России
12:56Участники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
12:51Правительство Москвы выделит Севастополю свыше 4 млрд рублей
12:45В Севастополе нашли грубые нарушения при эксплуатации очистных
12:39Более 200 детей погибли от рук ВСУ с 2022 года – МИД России
12:32Удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:26Зеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
12:22Армия РФ освободила три населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:19Названо число погибших мирных людей при вторжении ВСУ в Курскую область
12:16Ялтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в Севастополе
12:09Покушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки
12:03Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
11:54В Бахчисарае обновят центр города
11:44Дорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогоды
11:38Медведев указал Гутерришу на его место в вопросе Крыма и Донбасса
11:26В Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
11:18Депрессия на Солнце - ученые сделали прогноз космической погоды
11:09ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее
11:05Парад самоопределений: почему ООН отказала народам Крыма и Донбасса
Лента новостейМолния