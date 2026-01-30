https://crimea.ria.ru/20260130/udary-vozmezdiya-po-ukraine-chto-unichtozheno-1152817935.html

Удары возмездия по Украине: что уничтожено

Удары возмездия по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 30.01.2026

Удары возмездия по Украине: что уничтожено

За прошедшую неделю армия Россия нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по критическим объектам Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу...

2026-01-30T12:32

2026-01-30T12:32

2026-01-30T12:32

новости сво

удары по украине

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия Россия нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по критическим объектам Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Поражены предприятия военной промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СКАрмия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК УкраиныЧего добьется Украина ударами по Крыму – мнение

2026

