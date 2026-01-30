Удары возмездия по Украине: что уничтожено

https://crimea.ria.ru/20260130/udary-vozmezdiya-po-ukraine-chto-unichtozheno-1152817935.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия Россия нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по критическим объектам Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Поражены предприятия военной промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СКАрмия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК УкраиныЧего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия Россия нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по критическим объектам Украины, а также ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 24 по 30 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов", - рассказали в минобороны.
Поражены предприятия военной промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
